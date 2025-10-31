²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ë140²¯±ß·ÀÌó¤Î²ÄÇ½À¡¡¸µGM¤¬¼¨¤·¤¿¡ÈÂ¼¾å°Ê¾å¤ÎÁÇ¼Á¡É¡ÄÍ½ÁÛ¤¹¤ë5µåÃÄ
º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬¡¢FA»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥¸¥à¡¦¥Ü¥¦¥Ç¥ó»á¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¤ÎFA¥È¥Ã¥×50¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç²¬ËÜ¤ò18°Ì¤ËÁª½Ð¤·¡¢4Ç¯Áí³Û9000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó138²¯5730Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¥ì¥Ã¥º¤ä¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤ÇGM¤òÌ³¤á¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢¸½ºß¤Ï³ÆµåÃÄ¤Î´´Éô¤È¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤ò¤â¤È¤ËFA»Ô¾ì¤òÀºÎÏÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹3¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤â¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡£²¬ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç6ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª½Ð¤ò¸Ø¤ë29ºÐ¤ÎÆâÌî¼ê¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ïº£µ¨¡¢69»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.327¡¢½ÐÎÝÎ¨.416¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.598¡¢15ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º¸Éª¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÎ¥Ã¦¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÂÇ·âÌÌ¤Ç¤Î¹â¤¤Ç½ÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÎÝ¤È»°ÎÝ¤ÎÎ¾Êý¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢MLB´Ø·¸¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤ÏºÇÅ¬¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò°ìÎÝ¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²¬ËÜ¤ÏÆüËÜ¤Ç3ÅÙ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë41ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡£¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢Í¥¤ì¤¿¥Ï¥ó¥É¥¢¥¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È³Î¤«¤Ê¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÇ½ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÇ·â¤Î°ÂÄêÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÂ¾¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤è¤ê¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ü¥¦¥Ç¥ó»á¤Ï¡Ö¥à¥é¥«¥ß¤Ï¥ª¥«¥â¥È¤è¤ê¤â½ã¿è¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤Ï¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤Î°ÂÄêÀ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï4ºÐÇ¯¾å¤Î¥ª¥«¥â¥È¤¬¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥ÈÀè¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Âç·¿·ÀÌó¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë