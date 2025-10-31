平均３〜５kg減量成功の研究報告も。食べることで脂肪燃焼を促進する【簡単ダイエット】
平均３〜５kg減量成功！脂肪燃焼を促進する簡単ダイエット
楽やせが叶うと様々なダイエットが話題になりますが、中でも注目の簡単ダイエット法が「サートフードダイエット」なるもの。食べることで脂肪燃焼を促進するダイエット法で、リバウンドリスクが低いのが魅力とされています。そんな注目ダイエット法の気になる内容をチェックしていきましょう。
イギリスの栄養医学の研究者であるエイダン・ゴギンス氏とグレン・マッテン氏が提唱する「サートフードダイエット」。このダイエット法は“サーチュイン遺伝子”を含む食品“サートフード”を摂取することによって、体内の“痩せる遺伝子”を活性化し、脂肪燃焼を促進するというものになります。
このサーチュイン遺伝子とは人の体内に本来備わっていて代謝に大きく関係のある遺伝子で、このサーチュイン遺伝子が体の中で増えると抗酸化作用も強化されるので、エイジングケアにも効果を期待できるのです。
・サートフードに該当する食品とは？
となると気になるのが、「サートフードに該当する食品は何か？」ということ。
ゴギンス氏とマッテン氏によれば、「ケール、セロリ、パセリ、玉ねぎ、ルッコラ、いちご、りんご、ブルーベリー、デーツ、ウコン、大豆、ウォールナッツ、くるみ」などが該当するそうです。その他、穀物では「そば粉」、油では「エクストラヴァージンオリーブオイル」、スパイスでは「ターメリック、チリペッパー」が該当し、その他にも「コーヒー」や「抹茶」、「赤ワイン」や「ダークチョコレート（85%以上）」も該当すると明かしています。
・実践にあたっての注意ポイントは？
やり方はこのサートフードを中心に食事するだけでOK。ただし、特定の食材に偏ることなく様々なサートフードの食材を幅広く摂ることが推奨されています。
そして、「最初の１週間（１〜７日目）」と「次の２週間（８〜21日目）」に分けた２段階の食事ルールもポイントに。
まず「最初の１週間（１〜７日目）」のうち最初の３日間は１日の摂取カロリーを1,000kcal以内にして、サートフードをメインにした食事を１日１回、サートフードを使ったグリーンジュースを１日３回に摂取。その後の４〜７日目は１日の摂取カロリーを1,500kcal以内にして、サートフードをメインにした食事を１日２回、サートフードを使ったグリーンジュースを１日２回摂取します。
次の段階となる「次の２週間（８〜21日目）」は、サートフードを使ったグリーンジュースを１日に１回、サートフードをメインにした食事を１日３回摂るのがルール。なお、間食してもOKですが、間食もサートフードを摂ることが必須です。
ゴギンス氏とマッテン氏によれば、このダイエット法を40人に実施してもらったところ「１週間で平均３〜５kgの減量効果が見られた」とのこと。摂取できる食材が限られるという点がありますが、「満腹感を感じることができる」、「他のダイエットではNGとされるコーヒーやワイン、チョコレートなどもOK」ということもあり、続けやすいのが魅力と言えるでしょう。過度な食事制限をせずに、ヘルシーな食生活を通して減量を成功させしたい方はぜひ参考にしてみてくださいね。