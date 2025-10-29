¡Ö¤¿¤ÀÆÉ¤ß¡×Èï³²³Û¡¢8.5Ãû±ß¡¡À¤³¦¤Î³¤Â±ÈÇ¥µ¥¤¥ÈÄ´ºº
¡¡½ÐÈÇ¼Ò¤äÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍABJ¤Ï29Æü¡¢Ì¡²è¤Ê¤É¤ÎÆüËÜ¤Î½ÐÈÇÊª¤òÌµÃÇ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë³¤Â±ÈÇ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¡Ö¤¿¤ÀÆÉ¤ß¡×¤ÎÈï³²³Û¤¬¡¢¿ä·×¤ÇÇ¯Ìó8Ãû5Àé²¯±ß¤Ë¾å¤ë¤È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Á´À¤³¦¤Î³¤Â±ÈÇ¥µ¥¤¥È¤ÎÈï³²¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£Ç¯7¡Á8·î¤Ë913¥µ¥¤¥È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¡£Èï³²¤Î¹¤¬¤ê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î¤Î¹ñÊÌ¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤äÂÚºß»þ´Ö¤Ê¤É¤òÄ´ºº¡£Êó¹ð½ñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢123¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤«¤é·×Ìó28²¯²ó¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÁíÂÚºß»þ´Ö¤Ï7²¯»þ´Ö¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£30Ê¬¤ÎÂÚºß¤Ç¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹1ºý¡Ê500±ß¡Ë¤òÆÉ¤á¤ë¤È¤·¤Æ»î»»¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¤¿¤ÀÆÉ¤ß¡×¤ÎÈï³²³Û¤¬7048²¯±ß¡Ê14²¯ºýÊ¬¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£Ç¯´¹»»¤¹¤ë¤ÈÌó8Ãû5Àé²¯±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÁíÂÚºß»þ´Ö¤Ï¹ñÊÌ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢ÆüËÜ¡¢ÊÆ¹ñ¤Î½ç¡£³¤Â±ÈÇ¥µ¥¤¥È¤Î»ÈÍÑ¸À¸ì¤Ï±Ñ¸ì¤¬È¾¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¸ì¤äÃæ¹ñ¸ì¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡ABJ¤Î°ËÅìÆØ¹ÊóÉô²ñÄ¹¡Ê½¸±Ñ¼ÒÊÔ½¸ÁíÌ³Éô»²Í¿¡Ë¤Ï¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÈï³²¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¤è¤ê¼Â¸úÀ¤Î¹â¤¤ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£