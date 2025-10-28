【食べ放題ニュース】豪華グルメのオンパレード！「Xmasホテルブッフェ」の内容が極上すぎる…!!

「ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ」では2025年11月10日より、開業30周年アニバーサリーイヤーを締めくくる『CHEF’S GIFT クリスマスランチ＆ディナーブッフェ』を開催します。

シェフ渾身のパーティー料理がずらり登場！

本フェアでは、ハーブが香るローストチキンやクリスピーなフライドチキン、木の実とフォアグラを詰めたターキーのパイ包みをはじめ、クリスマスカラーのラザニアや、リース仕立てのシーフードのムースリーヌなど、必見の料理が並びます。

さらに、ライブ感あふれる演出が魅力の特選ローストビーフのカッティングや、握りたてのお寿司、揚げたての天ぷら、海鮮ちらし、チーズバーガーなども楽しむことができます。

また、12月20日〜25日のクリスマス期間には、スペシャルメニューとして柔らかく濃厚な味わいの牛フィレ肉とフォアグラのステーキも登場！

11月10日〜12月19日までは、平日限定でタイムサービスが設けられ、ランチタイムにはクリスマス期間も含めてローストビーフが、またディナータイムにはホタテや鮑などを詰めたハーブ香るパイ包み焼きが登場します。

会場概要

◆ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ「シェフズ ライブ キッチン」

所在地：東京都港区海岸1丁目16番2号

電話：03-5404-2222

メニュー紹介

【ファーストディッシュ】

・コラーゲンたっぷりオニオングラタンスープ

【選べるバラエティ豊かなカラフルサラダ】

・ポテトとバジルのクリスマスツリーサラダ

・ローストターキのサラダ ハーブドレッシング

・スモークサーモンとフルーツのサラダ ストロベリードレッシング

・生ハムのシーザーサラダ

・クリスマス風フムスサラダ スティック野菜を添えて

【冷前菜】

・蟹とカリフラワーのムース 2種の冷製スープで

・シーフードのマリネ トマトとバジルソース

・田舎風パテ ハニーマスタードと無花果ジャムを添えて

・クリームチーズのルーロー

エディブルフラワーとナッツ＆ドライフルーツ

・グジェール

・ブルーベリーとハーブのチーズ パレット風（ディナーのみ）

【温製料理】

・2色のラザニア クリスマス風

・トルティージャ パプリカソース

・シーフードのムースリーヌ クリスマスリース仕立て

・白身魚とホタテのアクアパッツァ

・四万十ポークシチュー サフランライスを添えて

・クリスピーフライドチキン

・ミートパテのクリスピーロール 彩り野菜のトマト煮込み（ランチのみ）

・ハーブの香るローストチキン（ディナーのみ）

・木の実とフォアグラを詰めたターキーのパイ包み（ディナーのみ）

【寿司】

・ランチ：鮪、烏賊、サーモン

・ディナー：鮪、海老、烏賊、サーモン、季節の魚2種

【天ぷら（ディナーのみ）】

・海老、烏賊、季節魚、季節野菜

【ご飯など】

・ランチ：チーズバーガー、本日のカレー2種

・ディナー：海鮮ちらし

【鉄板コーナー】

・ランチ：パリパリチキン（おろしポン酢、BBQソース、フルール・ド・セル4種）

・ディナー：国産牛肉の鉄板しゃぶしゃぶ お好みのソースで

※12月20日〜12月25日は提供なし

【クリスマスディナー限定スペシャルメニュー（12月20日〜12月25日）】

・牛フィレ肉とフォアグラのステーキ トリュフソース ロッシーニ風

【カッティングサービス（ディナーのみ）】

・特選ローストビーフ（フォン・ド・ボーソース、和風ソース、レフォール、きざみわさび、フルール・ド・セル4種）

【平日限定タイムサービス（11月10日〜12月19日）】

・ランチ ：ローストビーフ（12月20日〜25日も提供あり）

・ディナー：色々な貝を詰めたパイ包み焼き ハーブソース

・ランチ＆ディナー：ホワイトスノー ブッシュドノエル

【デザート】

・アイスクリーム：バニラ、チョコレート、季節のアイス2種

・ソフトクリーム：北海道ミルク、いちご

・ベリーヌ：いちごプリン、グリッターライチジュレ、ミルクチョコレートムース

・ガトー：カシスオランジュ、ストロベリースノームース、ガトーショコラ・ピスターシュ、ラズベリーノワゼット、スノーベイクドチーズケーキ

・チョコレートファウンテン：ホワイトチョコレート

・カスタマイズデザート：しぼりたて洋栗モンブラン、シェフズスペシャルパフェ（ミルク・いちご・コーヒーゼリー）

※ランチ、ディナーの記述がないメニューは、ランチおよびディナーにて提供。

※入荷状況に応じて、食材および産地の変更の可能性があります。

開催概要

◆CHEF’S GIFT クリスマスランチ＆ディナーブッフェ

【期間】2025年11月10日（月）〜12月25日（木）

【会場】シェフズ ライブ キッチン 3F

【料金】

〈平日ランチブッフェ（11:00〜14:30）〉大人：5,170円 子供：2,304円

〈土日祝ランチブッフェ（11:00〜14:30）〉大人：6,380円 子供：2,957円※クリスマス期間（12月20日〜25日）：大人：8,683円〜 子供：2,957円

〈平日ディナーブッフェ（17:30〜22:00）〉大人：7,040円 子供：3,391円

〈土日祝ディナーブッフェ（17:30〜22:00）〉大人：8,250円 子供：3,652円

※クリスマス期間（12月20日〜25日）：大人：12,082円〜 子供：3,652円

※税金込、サービス料15％別

※ラストオーダーは各終了時間の15分前

【問い合わせ・予約】電話：03-5404-2222