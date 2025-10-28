ワンコと赤ちゃんが仲良くキッチンで並んでいたので、その可愛い後ろ姿を撮影していたら…？まるで双子のようにシンクロするワンコと赤ちゃんの姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で1万4000回再生を突破しています。

ワンコと赤ちゃんの後ろ姿を撮影していたら…

Instagramアカウント「corochan0402」に投稿されたのは、シーズーの「コロ」くんと赤ちゃんが一緒に過ごしている時に起こった尊い出来事です。

この日、コロくんと赤ちゃんはキッチンに並んで、じーっと何かを見ていたそう。ご家族がキッチンにいるので、「何か食べたい！」「オヤツちょうだい」と熱い視線を送っておねだりしているのでしょうか？そんな2人の可愛い後ろ姿を、投稿者さんが背後から撮影していたら…。

シンクロする姿が双子のよう！

次の瞬間、コロくんと赤ちゃんが同時にくるりと振り向いたとか！動きがシンクロしているうえに、「なに？」というようにカメラを見つめるお顔もなんだか似ている2人。まるで双子のような姿が、あまりにも愛おしいです。

こんな風に動きやタイミングが合うのは、きっとコロくんと赤ちゃんが仲良しだからこそ。いつまでも変わらずに、息ぴったりの2人でいてほしいですね。

この投稿には「可愛い」「息ぴったり！」といったコメントが寄せられ、コロくんと赤ちゃんがシンクロする奇跡のような光景は、多くの人に笑顔とときめきを届けてくれることとなりました。

ワンコ2匹と女の子の日常

お家にはコロくんの他にも「チチ」ちゃんというシーズーがいて、赤ちゃんは2匹に見守られながら育ちました。今ではワンコ愛にあふれた優しい女の子に成長し、コロくんとチチちゃんを可愛がってくれているとのこと。

もちろんコロくんとチチちゃんも、女の子のことが大好き。コロくんと女の子が寄り添ってお昼寝していたり、女の子が帰宅した時にはチチちゃんがほっぺにおかえりのキスをしたり、愛にあふれた毎日を過ごしているそうですよ。

コロくん＆チチちゃんの可愛い姿や、女の子との微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「corochan0402」をチェックしてくださいね。

