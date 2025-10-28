DAZN、4年「3500億円」超のCL放映権争奪戦に参戦か。一方で契約見直しのリーグも

UEFAチャンピオンズリーグ（CL）をめぐる放映権争奪戦が熾烈を極めている。

イギリスメディア『The Guardian』は22日、スポーツ配信大手DAZNが、2027年から2031年のCLグローバル放映権獲得を狙い、入札準備を進めていると報じた。

今回UEFAが設定したグローバル放映権とは、各節の試合を世界中すべての市場で優先的に配信できる権利だ。

欧州クラブ連盟（ECA）の後継であるヨーロピアン・フットボール・クラブスとUEFAの合弁組織UC3は、このグローバル放映権の価値を年間4億4000万ポンド（約877億6000万円）と試算しており、4年間総額約17億6000万ポンド（約3500億4600万円）規模に及ぶ。

今回DAZNがCL放映権の争奪戦に参戦した背景にはサウジアラビアの存在がある。

サウジアラビア政府系ファンド『Surj Sports Investment』は今年2月、DAZNに10億ドル（約1530億円）を投資して株式10パーセントを取得。DAZNは直後に、FIFAクラブワールドカップ（クラブW杯）の独占グローバル放映権に同額を投じた。

クラブW杯はブラジルなどで高視聴率を記録し、DAZNは独占的な世界配信に手ごたえを感じたという。

このグローバル放映権をめぐっては、NetflixやAmazon、Disney＋といった世界的な配信企業も参入を狙っており、CL放映権をめぐる争奪戦が白熱している。

一方で、DAZNは他国リーグの投資縮小も並行して進めている。

リーグ・アン（フランス1部）放映権は1年で撤退。現在はベルギー・プロリーグ（ベルギー1部）との契約見直しを要望するなど、黒字化へ大なたを振るっている（日本ではリーグ・アン、ベルギー・プロリーグともに引き続き視聴可能）。

同社のオーナー陣は、大規模イベント中心の投資へ舵切りを求めているという。

史上最高の「チャンピオンズリーグ専用ユニフォーム」10選

このようなDAZNの大規模イベントへの投資と予算削減の動きは、同社が放映権を持つJリーグにも影響を及ぼすかもしれない。