Í³ÍøËÜÁñ»Ô¤Ë½»¤à70Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¼«Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤ÇºÎ¤Ã¤¿ÆÇ¥­¥Î¥³¤ò¿©¤Ù¤Æ¿©ÃæÆÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÆÇ¥­¥Î¥³¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤ÎÈ¯À¸¤Ïº£¥·ー¥º¥ó½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£

¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÍ³ÍøËÜÁñ»Ô¤Ë½»¤à70Âå¤ÎÃËÀ­¤Ïº£·î20Æü¡¢¼«ÂðÉßÃÏÆâ¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¿¥­¥Î¥³¤òºÎ¤Ã¤ÆÌ£Á¹½Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸å¤â¿©¤ÙÂ³¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¼êÂ­¤Î»ØÀè¤ËÄË¤ß¤ä¼ð¤ì¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

24Æü¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¸½ºßÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃËÀ­¤Ï²÷Êý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

³°¸«¤äÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ê¤É¤«¤éÃËÀ­¤¬¿©¤Ù¤¿¤Î¤ÏÆÇ¥­¥Î¥³¤Î°ì¤Ä¡¢¥É¥¯¥µ¥µ¥³¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤Ï¡ÖÃî¿©¤¤¤Î¤¢¤ë¥­¥Î¥³¤äÊÁ¤¬½Ä¤ËÎö¤±¤ë¥­¥Î¥³¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¿©ÍÑ¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

