Í³ÍøËÜÁñ»Ô¤Ë½»¤à70Âå¤ÎÃËÀ¤¬¼«Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤ÇºÎ¤Ã¤¿ÆÇ¥¥Î¥³¤ò¿©¤Ù¤Æ¿©ÃæÆÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÇ¥¥Î¥³¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤ÎÈ¯À¸¤Ïº£¥·ー¥º¥ó½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÍ³ÍøËÜÁñ»Ô¤Ë½»¤à70Âå¤ÎÃËÀ¤Ïº£·î20Æü¡¢¼«ÂðÉßÃÏÆâ¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¥Î¥³¤òºÎ¤Ã¤ÆÌ£Á¹½Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¿©¤ÙÂ³¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¼êÂ¤Î»ØÀè¤ËÄË¤ß¤ä¼ð¤ì¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
24Æü¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¸½ºßÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃËÀ¤Ï²÷Êý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³°¸«¤äÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ê¤É¤«¤éÃËÀ¤¬¿©¤Ù¤¿¤Î¤ÏÆÇ¥¥Î¥³¤Î°ì¤Ä¡¢¥É¥¯¥µ¥µ¥³¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¡ÖÃî¿©¤¤¤Î¤¢¤ë¥¥Î¥³¤äÊÁ¤¬½Ä¤ËÎö¤±¤ë¥¥Î¥³¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¿©ÍÑ¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
