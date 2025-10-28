「冷蔵庫の中は”くらしの鏡”」読者さんの冷蔵庫をのぞいて見えた工夫とは？

奥から賞味期限切れの食品が出てきたり、ぎゅうぎゅうに詰め込みすぎて冷えが悪くなったり……。冷蔵庫の整理整頓って、意外とむずかしいものですよね。

そこで今回は、読者さんの冷蔵庫をのぞかせてもらい、家族みんなが使いやすい収納の工夫を探ってみました。身近な100均アイテムやちょっとした配置のコツなど、真似しやすいアイデアが盛りだくさん。

「暮らしぶりが見える冷蔵庫をノゾキミしたい！」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

整理上手は節約上手？収納量のベストバランスとは

読者さんの冷蔵庫を拝見する前に、押さえておきたい「冷蔵庫収納の基本」を確認しておきましょう。

冷蔵庫の中を整えると、電気代の節約や食品ロスにもつながる効果も。そのヒントは、冷蔵室・野菜室・冷凍室、それぞれの冷やし方に合った収納バランスにあります。

【冷蔵室】収納量は7割以下に

冷蔵室は上から下へ冷気が流れる構造。

ぎゅうぎゅうだと冷気がうまく循環せず冷えにくくなるため、冷気の流れを妨げない収納がポイントです。

・以前はとにかく詰め込んでいたのですが、収納ケースを使ってジャンル別に整理するようになってから、ストックに気づかず重複買いするようなことは少なくなりました。最近では、よく使うものは手前にまとめて開ける時間を短くする、冷気の吹き出し口（奥の壁）はなるべく塞がないなど、電気代の節約も意識するようになりました（50代／自営業とパートの2人暮らし）

【野菜室】収納量は8割程度に

野菜室は冷気をやわらかく循環させて冷やす構造。

ある程度入っていたほうが冷却効率は安定しますが、野菜が傷まないゆとりも必要なので、やさしく収納しましょう。

・「生えている状態に近づけて保存するといい」と母から教わっていたので、葉物・にんじん・きゅうりなどはなるべく立てるようにしています。買ったあとはすぐに洗って保存容器に入れたり、使いやすい大きさにカットしたりと、調理時の手間を少しでも省くための工夫も心がけています（40代／会社員と主婦の2人暮らし）

【冷凍室】収納量は9割前後に

冷凍室は食品同士が冷気を保ち合う構造。

ある程度入っていたほうが冷気は逃げにくく、開閉による温度変化も抑えられます。

・なるべく平らにして横2列に立てて並べています。使いかけの冷凍食品などは「早く使うゾーン」に置いたり、なんとなくジャンル別にまとめたり。汚れ防止のために敷いた100均のアルミマットも、保冷力UPに繋がっていると思います（30代／共働き夫婦+未就学児の3人暮らし）

読者さんの冷蔵庫公開！「詰め込みすぎず、パッと見で分かる」がマイルール

冷蔵庫収納の基本を押さえたところで、読者さんのリアルな実例をノゾキミしてみましょう。

お名前：chulashiho（ちゅらしほ）さん

家族構成：夫婦と息子（中3）、猫2匹

冷蔵庫：日立 フロストリサイクル 565リットル

買い物の頻度：ほぼ毎日

「詰め込むのはあまり好きじゃないので、ほぼ毎日買い物に出ています。意識しているのは、各スペースの推奨収納量を守ること。作り置きを頑張ったときもありますが、メリットを感じなくなってやめました」

「冷蔵庫は家族も使う場所なので、開けたときにパッと見て分かる収納を大切にしています」

ラベリングはざっくりと。以前は息子さんのために「チョコ専用コーナー」を作っていたそうですが、成長とともにおやつの習慣も変わり、いまでは朝食セットを入れるスペースに変化しました。

「本当に便利ですよ！」と見せてくださったのは、ニトリの缶ストッカー（正式名称：丈夫で割れにくい冷蔵庫トレー 350mL缶用）。取り出しやすく補充もしやすい点がお気に入りなのだとか。

鍋やボウルなどが無理なく入るように、冷蔵室の中〜下段はすっきりと。

「卵は100均の味噌ストッカーに入れて、中段の奥に収納しています。1パック分まるまる入りますし、サッと引くだけで取れるので使い勝手も申し分ないです」

備え付けの卵ケースは便利な反面「観音開きタイプだと温度変化が大きく卵が痛む可能性がある」と聞いて以来、ずっとこのスタイルとのこと。

右ポケットに欠かせないのは「牛乳3本とお茶3本」。育ち盛りの息子さんが、1日に2本ずつ消費するためです。それ以外のポケットには、要冷蔵の調味料を中心に収納。ここで活躍するのが100均の便利グッズです。

まずは「マヨケチャホルダー」。セリアやダイソーなどの100均で見たことがある方も多いのではないでしょうか。

マヨネーズやケチャップを固定してくれる便利グッズで、残量が少なくなったときの「ブンブン振って中身を出す」というプチストレスも解消してくれます。

「ほとんどのご家庭で愛用されているのでは？」と感じるほど大人気の「薬味チューブホルダー」。最近では、印鑑・リップクリーム・ヘアピンなどの収納として使う方も多いそう。

ちゃんと置いていたはずなのに開閉のたびにズレてしまう。そんなイライラを解消してくれるのが、この仕切り。奥行きに合わせて伸縮できるので、どんなポケットでもフィット。冷蔵庫が見違えるように整います。

野菜室もすっきり整理された印象です。

ヘタを取って水洗いしたミニトマトは、なるべく重ならないよう注意してタッパーへ。都度処理するよりも効率的なうえに、ヘタを取ることで長持ちさせられるのです。

足がはやい葉物などは、一度使ったらダイソーの「鮮度保持袋」に。

下段には、すぐ使わない葉物を立てて保存。セリアの「食品用ガゼットバッグ（紙袋）」に玉ねぎやじゃがいもなどを入れて、常備野菜の定位置を作っています。

冷凍室でも100均アイテムが活躍中。細々としたものはバスケットにまとめて入れて、ごちゃつきを防いでいます。

その隣（左上）のバスケットは、生ゴミを冷凍保存しておくスペース。おかげで夏場でもニオイやコバエで悩むことはありません。

お肉を入れたジッパーバッグなどは、ダイソーで買った「フリーザースタンド」を使って立てて収納。

上から見ても分かりやすい仕組みです。

ほかの冷蔵スペースは、キャンプで使う保冷剤や氷嚢がびっしり。ほぼ毎日買い出しに行くので、冷凍ストックは最低限で済んでいるのです。

「カラにしておくと冷凍効率が悪いと思ったので、とりあえず保冷剤を入れています。いまはこうですが、息子が進学するとお弁当がはじまることもあり、冷凍食品やストックが増えるかもしれません。冷蔵庫の中って生活を映す鏡のようなものですね」と話してくれました。

冷蔵庫から見えてくる、わが家のくらし

調味料やストックを必要最小限に絞ることで、自然と余白が生まれる。そのゆとりが清潔感や見通しの良さにつながり、結果的に家族みんなが使いやすい冷蔵庫になっているようでした。

冷蔵庫の中は、食生活だけでなくライフスタイルまでもが映し出される、まさに暮らしの鏡。今回の工夫をヒントに、あなたの冷蔵庫も一度見直してみませんか。

※当記事は人気ウェブサイト『台所図鑑』がまとめた記事コンテンツです。

※紹介した効果は使用環境や個人差で異なり、保証するものではありません。ご購入の際は、各商品の公式情報やレビューなどをご確認のうえでご判断ください。

