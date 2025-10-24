155億円！

10月19日（現地時間）、フランス・パリのルーブル美術館から宝飾品が盗まれた事件で、パリ検察の担当者は、経済的な損害だけで8800万ユーロ、日本円で155億円相当に上ることを明かした。

【貴重写真5枚】ルーブル美術館「夜間の館内見回り」に密着！（『芸術新潮』2004年1月号取材）

強奪された宝飾品は9点で、212個のパールと1998個のダイヤモンドで装飾された、ナポレオン3世の皇后ウジェニーのティアラ（王冠型首飾り）や、45.2カラットのエメラルドなどで宝飾されたマリー・ルイーズ（ナポレオンの2番目の妻）のイヤリングなど。

事件が起きたのは日曜日。1日平均3万人が訪れるというルーブル美術館の開館から間もない9時半だった。4人とみられる犯人グループは、セーヌ川沿いにある同美術館南側の「ドゥノン棟」に、バイクやクレーン車などに乗って集まった。目指すは、2階にある「アポロンのギャラリー」。長さは約61.43メートル、高さは約15メートル。壁面や天井を著名な芸術家の彫刻や絵画が埋め尽くす大回廊である。

警備は手薄だった（ルーブル美術館の公式HPより）

海外の犯罪情勢に詳しい、国際ジャーナリストの山田敏弘氏はいう。

「ルーブルのように貴重な展示品を扱う美術館は、文化遺産を盗難や破壊から守るため、多層的で厳重な警戒体制を敷いてています。館内はもちろん出入口など、いたるところに監視カメラが設置され、中央監視室で常時モニタリング。全方位、高解像度、赤外線など各種のカメラが設置され、死角をなくすようにしています。入館時には手荷物検査もあります。また、ルーブルは狙われやすいので、閉館した後もセキュリティは万全です。人感センサーだけでなく赤外線ビームもあり、音で異常を検知するセンサー、振動センサーなどで侵入者を即時に検知するシステムがあります」

もとは12世紀に要塞として建築されたルーブル城内にあるだけに、「護り」は完璧のはず……だったのだが、犯人グループは開館直後、クレーン車で2階に上がり、窓ガラスを割って侵入するという、なんとも“原始的”な手口を用いた。同美術館のデカール館長は22日に開かれたフランス上院の公聴会に出席し、「外部を見回るカメラが不足していた」ことを明かしている。

「犯人たちは電動カッターを持ち、トランシーバー、手袋、作業員が着用する黄色いベストを身に着けていました。犯行時間はわずか7分で逃走しています。フランスでは今年に入り、各地で美術館を狙った強盗事件が相次いでおり、組織的なグループが関与していると見られています。事態を重く見たパリ地検が陣頭指揮を執っていた最中に、世界的に有名なルーブルがやられました」（外信部記者）

華麗なる盗人

前出の山田氏はこう見る。

「開館直後に2階の窓を破って侵入、犯行時間は7分とのことですが、館内で盗む実行行為にかかった時間は4分という短時間で行ったため、発覚に時間がかかったと見られています。警報を覚知し、警備員が現場に駆け付けた時には、すでに館外に逃げていたとのことで、このあたりの時間も巧妙に計算した、きわめて用意周到な犯行でした。ハイテク警備は夜間に集中し、開館から間もない時間帯は、警備員は来館者対応に追われる……まさにその時を狙ったのです」

強盗事件を専門に捜査していた元警視庁捜査第1課員によると、店や銀行など、強盗被害に対して最も警戒が必要なのは「開店後と閉店後」だという。開店後は準備の慌ただしさも残る中で、来店者への対応もある。閉店直後は安ど感から気が緩み、キャッシュレスが進んでいるとはいえ、レジや金庫にはその日の売り上げがある。強盗はそうした“スキ”を突いてくるのだ。

「普段、『アポロンのギャラリー』は6人体制で警備にあたっていますが、事件当時は4人だったといいます。経費削減で人手が減らされ、警備体制にも不備があったことは現地でも大々的に報じられています。また、ここまで周到な手口から、手引きをした者やかつて勤務していた人物から詳細を聞き出していたのではないか、という線でも捜査は進んでいます」（前出・記者）

ルーブル美術館では1911年8月、有名な絵画「モナリザ」が盗まれている。事件から2年後、館内で作業した経験のあるイタリア人が逮捕され、「モナリザ」は無事、回収されている。

同美術館は22日から参観が再開されたが、「アポロンのギャラリー」は閉鎖したままだ。ところで、犯人たちは「盗品」をどのように処分するつもりなのだろうか。

「有名な絵画を正規の市場で売買することはできません。美術品を闇市場で売るパターンもありますが、FBI（アメリカ連邦捜査局）やインターポール（国際刑事警察機構）などが手口などのデータを相当数、集積しており、現在はすぐに発覚するようになっています。しかし今回のような宝飾品の場合、ダイヤなどは細かくカットし、金は溶かすことで転売が可能です。組織的に現金化できる仕組みもありますが、普通に売っても購入者はその出所を知ることはできないでしょう」（前出・山田氏）

最後に気になるのは、犯人像である。その鮮やかな手口から、強固に組織されたプロの窃盗集団ということになるのだが、

「私は真っ先に国際武装強盗団のピンクパンサーを思い浮かべました。クレーン車を使用する大胆な犯行、溶かした貴金属を現金化させるシステムを持っている国際的、組織的な窃盗団といえば、やはりピンクパンサーではないでしょうか」（同）

ピンクパンサー？

「ピンクパンサー」は旧ユーゴスラビアの元民兵らを実行部隊に、200人前後で組織されていると見られ。1999年から欧州を中心に20数か国で280件以上、被害総額350〜400億円の犯行が確認されている。メンバーは事件ごとに、国籍に関係なく離合集散を繰り返す。現在のトクリュウの原型のようでもある。

日本でも2004年3月、銀座の宝石店でダイヤのネックレスなど12点、35億円相当の貴金属が強奪された。07年6月にも、やはり銀座で2億8000万円超の宝石が強奪されたが、事件前後に出入国した欧州系外国人3万人を警視庁が調べ、旅券や宿泊の日程が不自然だった男性2人を浮上させた。チェコの旅券を所持していたが、警視庁がインターポール経由で照会したところ盗難旅券と有効期限切れ旅券を変造したものであることがわかった。その後の追跡捜査でモンテネグロ国籍の男2人と特定、逮捕した。

「その後、2015年ごろには中国人で構成された国際窃盗団『ピンクパンダ』が日本でも犯行を繰り返しました。手荒な手法ではなく、客を装って入店し、店員に中国語で話しかけている間、別のメンバーが本物と偽物を入れ替えて盗むという巧妙な手口でした。何人か逮捕しているのですが、報復を恐れてほかのメンバーのことは絶対に口を割らないことで知られていました」（社会部記者）

パリ国家警察が命名したという「ピンクパンサー」の由来は、2003年5月にロンドンで起きた宝石強盗の手口が、映画「ピンク・パンサー」の内容に似ていたからだという。映画で活躍したのはピーター・セラーズ演じるパリ警察のクルーゾー警部だが、今回の事件も見事に解決となるか……。

デイリー新潮編集部