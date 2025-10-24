日本代表MF鈴木唯人、ELデビュー戦で移籍後初ゴール！フライブルク幹部が「適応に最初は苦労していた」と明かす

UEFAヨーロッパリーグは23日、リーグフェーズの第3節が各地で開催。

ドイツ1部のフライブルクはホームでオランダ1部のユトレヒトと対戦し、2-0の勝利を収めた。

この試合で最初のゴールを記録したのは、スタメンでELデビューを飾った日本代表MF鈴木唯人だった。

20分、元ドイツ代表DFクリスティアン・ギュンターがスルーパスで左サイドを抜け出すと、マイナスへ折り返し。これをフリーで上がってきた鈴木がゴール右上へ流し込み、貴重な先制点を挙げている。

鈴木にとってはこれが嬉しいフライブルク移籍後初ゴール。今夏デンマークのブレンビーから加入した23歳がまずは一つ結果を残してみせた。

試合後、「唯人にとって本当に素晴らしいことだ」とRTLの取材に対して語ったのは、フライブルクのスポーツ取締役を務めるヨッヘン・ザイアー氏。彼はさらにこのように続けた。

「彼（鈴木）はブンデスリーガへの適応に最初は苦労していた。しかし彼は学ぶ意欲に満ち、耳を傾け、吸収し、批判もきちんと受け止められる。彼はこれからしっかりと自分の道を進んでいくだろう」

10月の日本代表には招集されなかった鈴木だが、クラブで一歩ずつ着実に前進している様子。

日本人選手、世界での市場価値が最も高い10人

鈴木の成長にも注目のフライブルクは次戦、26日（日）に強豪レヴァークーゼンとアウェイで対戦する。