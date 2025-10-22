この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『【国語苦手】読み書きが嫌いな中学生に親ができるサポート法３選』で、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイさんが、読み書きが苦手な中学1年生を持つ親からの相談に答えた。道山さんは冒頭、「読み書きが嫌いって、やっぱり多いですよね」と現代の子どもたちが電子化の進行により文字に触れる機会が減っている現状を指摘しつつ、親ができる具体的サポート法を解説した。

相談内容は「文章の音読を親がしてから問題を解くのは意味がないか」というもの。これに対して道山さんは、「意味がないことはないかな。やらないよりはやった方がいい」と前置きしつつも、「読み書きが嫌い」という根本的な課題に対し「親が読んでいたら、読む力と書く力って補えないですよね」と、サポート方法の根本的な見直しを勧めた。

ではどうすればよいのか。まず読む力については、「好きな本を読ませてください。漫画でもエッセイでもいい」と“好き”からスタートする重要性を強調。お子さんの興味に合わせて選書し、「文章を読むことに慣れていくことが大事なので、本屋さんで好きな本を選ばせてあげるのが一番早い」と親のサポートポイントを挙げた。また、文章問題に慣れる訓練も「最初は小学校3年生くらいの簡単なものから始めることでストレスなく練習できる」とアドバイスした。

書く力に対しては、「何が苦手なのかをチェックして、苦手を補う勉強を短時間で継続することが大切」と、具体的なステップを提案。例えば「線を書くのが苦手なら練習する」「漢字が苦手なら小学生の漢字から復習する」と、成長段階に合わせて無理なく振り返ることが効果的だと説明した。

最後に道山さんは、「ほんと最初は15分くらい、短時間で無理のない範囲でやっていくという風にした方が続いていくかな」と続けやすい学習のコツで締めくくった。

02:00

親の音読サポートの効果と注意点
03:32

好きな本から始めて読書習慣を身につける
06:03

短時間で無理なく継続！子どもの学習習慣づくり

道山ケイ思春期の子育てアドバイザー“納得しない罰は逆効果”と伝授　子供が約束破ったときの親の対応策

 道山ケイ「子どもの怒りが爆発するワケは親の対応法にあった！」自閉症・ADHDの可能性も見抜くコツを解説

 道山ケイ「友達が休むから学校も休む」はNG！独自の対応法を解説

