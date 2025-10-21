¹äÎÏºÌ²êà¥ì¥¢Ì¾»úá»à¼é¤ØËÜ²»¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ç¤¤ì¤ÐÌ»ÍÜ»Ò¤¬¤¤¤¤¤Ê¤¡¡ÄÀä¤ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹äÎÏºÌ²ê¤¬£²£±ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ì¾»ú¤ÎÇº¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥ì¥¢Ì¾»ú£ö£ó¥á¥¸¥ã¡¼Ì¾»ú¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¸µ±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¤Î·Ö¸¶Å°¡¢¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¡¢¤¯¤ï¤Ð¤é¤ê¤¨¤Ê¤É¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âà¹äÎÏ¡Ê¤´¤¦¤ê¤¡Ëá¤È¤¤¤¦Ì¾»ú¤ÏÁ´¹ñ¤ËÌó£µ£°Ì¾¤Û¤É¤À¤È¤¤¤¦¡£¹äÎÏ¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤¿¤éÀ«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ç¤¤ì¤ÐÌ»ÍÜ»Ò¤¬¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤¹¤Ç¤Ë¹äÎÏ¤Î»Ð¤Ï·ëº§¤·¤ÆÌ¾»ú¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö»ä¤Ï¡ÊÌ¾»ú¤ò¡ËÀä¤ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹äÎÏÛ©¤¯¡ÖÀÎÄ´¤Ù¤Æ¤¿»þ¤Ï¤Þ¤À£¶£°¿Í¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ºÇ¶áÄ´¤Ù¤¿¤é£µ£°¿Í¤Ë¸º¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡×¡££Í£Ã¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö²¶¤¬¡ÊÌ»¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤É¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¹äÎÏ¤Ï¡Ö»Å»ö¤Ç¡Ø¹äÎÏ¡Ù¤Ï»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì¾Á°¤Î°õ¾Ý¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿Ê¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÉÔ°Â¤ÊÍÍ»Ò¡£¸µÂÎÁàÁª¼ê¤ÎÅÄÃæÍý·Ã¤«¤é¡Ö¹äÎÏ¤µ¤ó¤òÃµ¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤¿¤Ö¤ó¿ÆÀÌ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¤¿¤À¡¢°ã¤¦´Á»ú¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£à¶¯ÎÏá¤µ¤ó¤È¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£