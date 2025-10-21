ダイソーの姉妹店にこんな名品が隠れていたなんて！13倍の吸水力！高性能なキッチンクロス

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：バイオマス素材のセルロースクロスシート（グレー）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：24cm×50cm

販売ショップ：スタンダードプロダクツ

ダイソーの姉妹店である「スタンダードプロダクツ」。お手頃価格で高評価なアイテムがそろっているので、近頃よく話題になりますよね。

そんな注目のブランドで今回GETしてきたのは、その名も『バイオマス素材のセルロースクロスシート（グレー）』という商品。サイズは約24cm×50cm。お値段は￥330（税込）でした。

石油などの化石資源を除いた、生物由来の再生可能な有機資源を原料にしたバイオマス素材が魅力。環境への配慮が行き届いたキッチン用シートです。

長方形の長い帯状になったアイテムですが、中心にミシン目が入っているので、切り取って2枚にできました。早速使っていきましょう♪

吸水性抜群！スタンダードプロダクツの『バイオマス素材のセルロースクロスシート（グレー）』

470ml前後のタンブラーを倒してしまったので、水びたしになった床を拭いてみました。

シートで拭いて絞ってを3回ほど繰り返すと、水分がほとんど残らない状態になりました。よくあるPVA製の吸水クロスだと、水通しをしてからでないと吸水力が発揮されないことが多々ありますが、こちらは乾いた状態でもぐんぐん水を吸い取ってくれました。

もともとフェルトくらい柔らかいアイテムですが、水に濡らすとさらに柔らかくなり、対象を傷つけずに拭けるのが◎食器の水切り、テーブルや鏡の拭き掃除、キッチンやシンク、浴室の拭き上げなんかにも役立つので、見つけたら即買い推奨です！

今回はスタンダードプロダクツの『バイオマス素材のセルロースクロスシート（グレー）』をご紹介しました。

かさばらず使いやすいプチプラ優秀グッズ。気になった方はぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。