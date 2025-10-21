柴崎岳の妻・真野恵里菜さん、1歳3か月のお子さんとの親子ディズニーを満喫「一緒に過ごせる今を大切にしないとですね！」

シーズンが残り4試合となったJ1リーグで首位に立っている鹿島アントラーズ。

勝点差3ポイントの2位につける柏レイソルとの熾烈な優勝争いを続けている。

その鹿島で10番を背負う柴崎岳は、2018年に真野恵里菜さんと結婚。2024年には第一子が誕生した。

そうしたなか、真野さんは、Instagramに長文のメッセージを投稿。

以前、柴崎の休日に家族3人でディズニーランドに宿泊したことがあったが、今回は1歳3か月のお子さんと2人でディズニーを訪れたそう。

「先月家族でお泊まりディズニーに行ったら、（子供）がキャラクターを見つけては指さしたり、音楽に合わせて手を振ったりと楽しそうな姿をたくさん見ることができたから、夫がお休みの日じゃなくても2人で行っちゃおうかな〜って考え始めちゃって…。つい先日、本当に2人で行ってきちゃいました。

一番の目的はミッキーとミニーに会いに行くこと。どちらも40分待ちくらいで会うことができて、今回はびっくりして泣くこともなくバイバイできて、ミッキーもミニーもすごく優しくしてくれて嬉しかった〜。

ミッキーの家で並んでいるときに後ろにいたファミリーの方が「写真撮りましょうか？」と声をかけてくれたこともとっても嬉しかった（泣き顔の絵文字）

お昼の離乳食はトゥーンタウンにあるベビーセンターで（食事）ベビーチェアに座って持ってきたベビーフードを食べながら、隣の子と顔を見合わせる瞬間があったりしてなんだかとっても微笑ましい空間でした。

離乳食を終えたら寝ちゃったので私のお昼ご飯タイム突入！そのままトゥーンタウンで食べようかな〜と思っていたらちょうどパレードが通るタイミングで、（子供）の寝顔とパレードを見ながら1人でのんびりチキンパオを食べてる時間が今までにはなかったディズニーでの時間でなんだか感慨深かったな〜。

お昼寝から起きたらまたシンデレラ城の辺りに戻って、花壇の周りを一緒に歩いてみたり、フォトキーのカメラマンさんを見つけたから、バルーンを持っているように見える写真を撮ってもらったり、先月来た時に食べ忘れたメイプルパンプキンチュロスもしっかり食べて、帰り際にラプンツェルやピグレット、ラビットとグリーティングもできました。

滞在時間は5時間ないくらいだったけど、初めての2人でのディズニーランドはとっても楽しくて充実した時間を過ごせました。

今まではお出かけは夫が休みの日がほとんどだったけどよく動くようになっていろいろな物に興味を持つようになってきたから、お家時間ばかりじゃなくて2人でもお出かけしてみようって思いました。

まだまだ寝不足になる日や離乳食で悩んだりする時もあるけど、こうして一緒に過ごせる今を大切にしないとですね！」

初めての親子2人でのディズニーランドを満喫し、感慨深く感じる瞬間もあったとのこと。

なお、鹿島は17日に行われた昨季王者ヴィッセル神戸との大一番を0-0で引き分けたが、柴崎はメンバー外だった。

残り4試合の相手は、3位京都サンガ、18位横浜FC、12位東京ヴェルディ、17位横浜F・マリノス。12月6日の最終節まで優勝争いはもつれるのか注目される。