14Æü¤ËÆáÇÆ»Ô¤Î²Æì¸©Ä£¤Ç³«¤«¤ì¤¿É½¾´¼°¤Ç¡¢²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿²Æì¾°³Ø¹â¹»¤Ë¸©Ì±±ÉÍÀ¾Þ¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£²Æì¾°³Ø¤¬¸©Ì±±ÉÍÀ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Î¤Ï1999Ç¯½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñÍ¥¾¡¤ËÂ³¤2ÅÙÌÜ¤À¡£
²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç²ÆìÀª¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2010Ç¯¤Ë½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¶½Æî¹â¹»°ÊÍè¡¢15Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¡£²Æì¸©Æâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºËÜÅÚ¤âÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢8·î21Æü¤Î½à·è¾¡¡Ê²Æì¾°³ØÂÐ»³Íü³Ø±¡¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤¬²Æì¾°³ØÂ¦¤Î¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤Î±þ±ç¤òÃí°Õ¤¹¤ë»öÂÖ¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅöÆü¡¢²Æì¾°³Ø¤Î±þ±çÃÄ¤Î°ìÉô¤Ï¡¢´é¤òÇò¤¯ÅÉ¤ê¡¢¥¯¥Ð³Þ¡Ê¥¯¥Ð¤È¤¤¤¦¿¢Êª¤ÎÍÕ¤äÃÝ¤Ò¤´¤Çºî¤é¤ì¤¿Ë¹»Ò¡Ë¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¼ê¤Ë¥¯¥ÐÀð¤ò»ý¤Ä¤Ê¤É¡¢²Æì¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¡Ö¥¨¥¤¥µー¡×¤ÎÌò¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Á¥ç¥ó¥À¥éー¡×¤Î»Ñ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
8·î27Æü¤Î²Æì¥¿¥¤¥à¥¹¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ç¥ó¥À¥éー¤Î³Ê¹¥¤½¤Î¤â¤Î¤¬Ãí°Õ¤ÎÂÐ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÛ¸î»ÎJP¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¤¬¹âÌîÏ¢¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÊóÆ»¤Ç¤ÏÌ±Â²°áÁõ¤òÃí°Õ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤òÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ãí°Õ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï³¬ÃÊ¤â¤¢¤ê¡¢Áö¤ê²ó¤ë¤È´í¸±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÊ¤Ç±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹âÌîÏ¢¡¦Ã´Åö¼Ô¡Ë¡Ö¥¨¥¤¥µー¡×µ¬À©¤Ï²áµî¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¹âÌîÏ¢¤Ë¤è¤ë¡ÖÃí°Õ¡×¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤òÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¹Ô°Ù¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼°ìÉô¤ÎÊóÆ»¤äÀ¤ÏÀ¤ÏÌ±Â²°áÁõ¤½¤Î¤â¤Î¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¼Â¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ë¤ª¤±¤ë²Æì¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê±þ±ç¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿Îã¤¬¤¢¤ë¡£
1994Ç¯²Æ¡¢ÆáÇÆ¾¦¶È¹â¹»¤Î±þ±çÃÄ¤¬¥¨¥¤¥µー»Ñ¤Ç±þ±ç¤·¤¿ºÝ¡¢¹âÌîÏ¢¤Ï¡Ö´ñ°Û¡×¡Ö²ÚÈþ¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç¤³¤ì¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹âÌîÏ¢¤¬½Ð¾ì¹»¤ËÇÛÉÛ¤¹¤ë¡ÖÂåÉ½¹»¡¦±þ±çÃÄ¤Î¼ê°ú¡×¤Ç¤Ï±þ±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âºÙ¤«¤¯µ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö´é¤Î¥Ú¥¤¥ó¥È¡×¡Ö¶¿ÅÚÌ±Â¯ÊÑÁõÃåÅù¡×¡ÖË¡Èï¡¢º×¤êÁõÂ«¡×¤Ê¤É¤òÉÔ²Ä¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢²Æì¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿±þ±ç¤â°ìÎ§¤Ç¶Ø»ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤ä»³Íü³Ø±¡¤Ê¤É¤Î±þ±çÃÄ¤Ë¸Ó¡Ê¤Ï¤«¤Þ¡Ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅÚ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ç¤¢¤ë¸Ó¤Ïµö¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢²Æì¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ïµ¬À©¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸Ó¤âÌ±Â²°áÁõ¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢¹âÌîÏ¢¤ÏºÇÄã¸Â¡¢µîÇ¯¤Î¡Ö¤Ï¤«¤Þ±þ±ç¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤Ï¼è¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±þ±çµ¬À©¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë°ì´ÓÀ¤Î·çÇ¡¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶¿ÅÚÊ¸²½´Ö¤Ç¤Î¶èÊÌ¤Ï¡¢¡Ö´ñ°Û¡×¡Ö²ÚÈþ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ãê¾ÝÅª¤ÊÍýÍ³¤Çµ¬À©¤òÀµÅö²½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¡¢Ë¡Åª¡¦ÎÑÍýÅª¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
Ë¡Î§¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Í³¤È¤½¤ÎÀ©Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¤¿ù»³Âç²ðÊÛ¸î»Î¤â¡¢¡Ö´ñ°Û¡×¡Ö²ÚÈþ¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Çµ¬À©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë¡£
¡ÖÆ°¤¤¬·ã¤·¤¤¡×¡Ö²»ÎÌ¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»î¹çÃæ¤ÎÁª¼ê¤Î¥×¥ìー¤äÂ¾¤Î´ÑµÒ¤¬´ÑÀï¤¹¤ë´Ä¶¤Ë±Æ¶Á¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤áµ¬À©¤¹¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Áö¤ê²ó¤ë¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤â¤Ê¤¯¡¢±þ±ç»Ñ¤¬²ÚÈþ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ìー¤ä´ÑÀï¤Ë±Æ¶Á¤ÏÀ¸¤¸¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸Ó¤ÏOK¤À¤¬Â¾¤ÎÌ±Â²°áÁõ¤ÏNG¤È¤¤¤¦¶èÊÌ¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¡¢Â¾¤Î¹çÍýÅª¤ÊÍýÍ³¤â¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¡£
¡Ö°ìÊý¤Ç¤ÏÅÁÅýÅª¤Ê±þ±ç¤¬µö¤µ¤ì¡¢Â¾Êý¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¹çÍýÅª¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÀ©Ìó¤ÏÉÔÊ¿Åù¤Ç¤¢¤ê¡¢°ãË¡¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ìÆÀ¤ë¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢ÆÃÄê¤ÎÃ¯¤«¤À¤±¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤Ê¤é¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÍýÍ³¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡¢¥ëー¥ë¤Ï¤ß¤Ê¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£
Áö¤ê²ó¤Ã¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Î´í¸±À¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ëー¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤òÁö¤ê²ó¤ë¹Ô°Ù¤¬Â¾¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¾ð¤¬²Ã¤ï¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¹âÌîÏ¢¤ÎÂÐ±þ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê¿ù»³ÊÛ¸î»Î¡Ë