この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「これ知らないと損をする！肩こりスッキリ方法。これやるだけで、肩もスッキリだけでなく、顔のたるみとくすみも取れるので試してみてください。」で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、肩こりに悩む人必見のトレーニング法について語った。



番組の冒頭、視聴者から「肩こっちゃったんですけど、何かいいトレーニングないですか？」と質問が寄せられると、片岡氏は「一番すごいおすすめな方法があって」と切り出し、自宅でも簡単にできる肩こり解消法を紹介。「壁でいいから、肩甲骨を寄せるみたいに、肩甲骨寄せよう、戻した、寄せよう、戻したっていうこの動きだけなんですけど」と実践しやすいトレーニングを伝授した。



片岡氏によれば、「これをやると肩甲骨がしっかりと動けるようになるので、肩こりめちゃくちゃすっきりする」と即効性の高さを強調。また、「これを習慣にしてもらえると、肩こり知らずの体になるので、ぜひ試してみてください」と、継続の大切さもアドバイスした。



最後には、「はい、ありがとうございます。やってみます。ぜひぜひ。」と、視聴者とのやりとりを温かく締めくくり、片岡氏推奨の“肩甲骨寄せ”トレーニングを日常のケアとして推奨した。