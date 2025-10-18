²ÖÉè¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ô¤è¤ê¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡¡5th¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤â
¡¡²ÖÉè¤¬¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ô¤è¤ê¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯3·î1Æü¤Ë5th¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ø½ÉÀ¼ / ¿¼°¦¡Ù¤ò¤Ô¤¢¥¢¥êー¥ÊMM¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¥¹¥«¥Ñ¥é¡ß°ðÍÕ¹À»Ö¡¢ILLIT¡¢SIRUP¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¡¢²ÖÉè¡ßMori Calliope¡¢NCT WISH¡Ä¡ÄÃíÌÜ¿·Éè6ºî¤ò¥ì¥Ó¥åー¡Ë
¡¡²ÖÉè¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¥¤¥ê¥Î¥¤½£¤Î¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¡¦¥êー¥¸¥§¥ó¥·ー¡¦¥ª¥Ø¥¢¤Ë¤Æ½é¤ÎËÌÊÆ¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØHAJIMEMASHITE in Anime Central¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÇ®¶¸¤ò¼õ¤±¡¢²ÖÉè¤È¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ô¤Ï¡¢¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØKAF81 KAF¡ßavex Overseas Mission¡Ù¤òÈ¯Â¤·¡¢À¤³¦¤ËÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤ë³èÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡ÈMission¡á»ÈÌ¿¡É¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤¿Å¸³«¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎËë³«¤±¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¼Â¸½¤·¤¿³¤³°½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ø½ÉÀ¼¡Ù¤ò11·î29Æü¡¢30Æü¤ËÃæ¹ñ ¾å³¤ ²ó¶ÁÇ·ÃÏ Music Park¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£ËÜ¸ø±é¤Ï2026Ç¯3·î1Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë5th¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢5th¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢²ÖÉè¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡È¸¶ÅÀ²óµ¢¡É¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤Ø¤Î¡È²ÄÇ½À¤Î³ÈÄ¥¡É¤Ë¡£¾å³¤¤Ç¤Î½é¥é¥¤¥Ö¡Ø½ÉÀ¼¡Ù¤È¤Î²£ÃÇ¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÆÏ¤±¤ë¡Ø¿¼°¦¡Ù¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÏ¢¤Ê¤ê¤ÈÍ»¹ç¤ò¡¢¤³¤Î¸ø±é¤Ç·Á¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢5th¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï10·î30Æü13»þ¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÃêÁª1¼¡Àè¹Ô¤ò³«»ÏÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢5th¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ø¿¼°¦¡Ù¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¡£ËÜºî¤ÏÆÃ¼ì¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¿Ê¹ÔÃæ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
