·Ù¸îÃæ¤Ë¼çÍ×¿ÍÊª¤¬Å¾Íî¡ÄÂ³ÊÔ½é²ó¤ÎµÞÅ¸³«¤ËÁûÁ³¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù

Snow Man¡¦´äËÜ¾È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬¡¢10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
ËÜºî¤ÏÌµ¹ü¤Ç¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡¦ËÌÂôÃ¤Ç·½õ¡Ê´äËÜ¾È¡Ë¤ÈÊÛ¸î»Î¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦´ßÂ¼Î¤²Æ¡ÊÇòÀÐËã°á¡Ë¤òÃæ¿´¤ËÎø¤ä»ö·ï¤òÉÁ¤¤¤¿¹Í»¡·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£Á°¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÎ¤²Æ¤ÈÎ¾ÁÛ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ã¤Ç·½õ¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÈà½÷¤È±óµ÷Î¥Îø°¦¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ëÆñ»ö·ï¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Ã¤Ç·½õ¤¿¤Á¤¬Ç¤Ì³Ãæ¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÃË¤òÌµ»ö³ÎÊÝ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¡È¤¢¤ë¼çÍ×¿ÍÊª¡É¤¬Î©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤«¤éÅê¤²Íî¤È¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¡Ä¡£¾×·â¤Îseason2³«Ëë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢Âè1ÏÃ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÍÊª¤¬Î©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤«¤éÅ¾Íî¡Ä
¢¡Ã¤Ç·½õ¤¬ÉÔ¿³¼Ô¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤â¡Ä
Ï¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤âÌµºá¤Ç¼áÊü¤µ¤ì¤¿¸Þ½½ÍòÀ»¡ÊÂçÃÏ¿±Ê¡Ë¤Î·Ù¸î¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿Ã¤Ç·½õ¤¿¤Á¡£
¤·¤«¤··Ù¸îÃæ¡¢¸Þ½½Íò¤¬ÉÔ¿³¤ÊÃË¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¤È¤Ã¤µ¤ËÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤ËÆ¨¤²¤¿¡£ÉÔ¿³¤ÊÃË¤ÎÀµÂÎ¤Ï¸Þ½½Íò¤ÎÆ±Î½¤Ç¡¢ÃË¤Ï¥Ê¥¤¥Õ¤ò¸Þ½½Íò¤ËÆÍ¤ÉÕ¤±¤ë¡£ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¤Ê¤«¡¢Ã¤Ç·½õ¤Ï¥Ê¥¤¥Õ¤ò»ý¤ÄÃË¤òÁê¼ê¤Ë¡¢ÎäÀÅ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¸«»ö³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç°ì·ïÍîÃå¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±Î½¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¸Þ½½Íò¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤òµ¯¤³¤·Ë½¤ì½Ð¤·¡Ä¡£¤½¤ì¤ò²¡¤µ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿Ã¤Ç·½õ¤Î¸åÇÚ¡¦¸¶Ì«¡ÊÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ë¤¬¡¢Î©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Î³°¤ØÅê¤²Èô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
season1¤«¤é³èÌö¤·¤Æ¤¤¿Ì«¤¬Å¾Íî¤·¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤¨¤Ã!?¡×¤ÈÀ¼¤¬Ï³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¾×·âÅª¤ÊÂè1ÏÃ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ì«¤¬ÉÂ±¡¤Ë¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢¹¬¤¤·Ú½ý¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£