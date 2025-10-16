｢聞いてくださいよ～｣と職場の同僚に悩みを打ち明けると…｜親友だと思っていたのは私だけ？【ママリ】

仕事の休憩中もつい、ふうかさんのこと考えてしまうさえさん。職場の人にも先日の出来事を相談すると、｢癖の強い友人だね｣と一言…。

ふうかさんが、遊ぶ日に遅刻してくるようになったのは、ここ2年くらいのことらしく、なぜなのか分からないさえさん。

後輩の上野君に眉間にしわ寄っていると言われるさえさん。悩みすぎて顔に出てしまっていたようです。

後輩と楽しそうに話していると、マネージャーの本多さんが話を聞かせてほしいと言ってきました。

ふうかさんとのトラブルについて、詳しくマネージャーの本多さんに話したさほさん。彼女はどんな反応を?

｢親しき中にも礼儀あり｣距離が近い関係だからこそ相手を思いやる気持ちが大切

このお話は、中学時代から仲良しだった2人の関係が、ある出来事をきっかけに徐々にすれ違い、ついには関係を断つことになってしまった姿を描いています。



社会人になっても変わらずよく会っていたさほさんとふうかさん。しかし、ふうかさんは約束の時間に遅れてくることが多く、何度も繰り返されるうちに、さほさんの中には少しずつ違和感が生まれていきました。注意しても改善されず、ついには言い訳やうそでごまかすようになったふうかさんに、さほさんは徐々に信頼を失っていきます。



ふうかさんにとっては「親友だから許してくれるはず」「ありのままを受け止めてくれるのが本当の友達」という甘えがあったのかもしれません。しかし、いくら親しい関係であっても、相手の気持ちをないがしろにしてしまえば、関係は壊れてしまうのです。



「親しき仲にも礼儀あり」という言葉があるように、大切な人だからこそ、思いやりと敬意を忘れないことが必要です。人との関係を大切にする上で、改めて考えさせられるエピソードでした。

記事作成: momo0302

（配信元: ママリ）