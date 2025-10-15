Î¹¹Ô¤Î¤ª¶¡¤Ë¡ª¥×¥é¥°¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¼ý¤Þ¤ë¡Ö¥³¡¼¥É´¬¤¼è¤ê¼°ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¡×
¡¡¼§µ¤¸¦µæ½ê¤Ï10·î¾å½Ü¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤ÎÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHIDISC¡Ê¥Ï¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¡Ë¡×¤«¤é¡¢¡Ö¥³¡¼¥É´¬¤¼è¤ê¼° ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¡×¡ÊHD-AC2U2C131WH¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï1480±ß¡£
¡¡¡Ö¥³¡¼¥É´¬¤¼è¤ê¼° ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢°ìÂÎ·¿¥³¡¼¥É¤òËÜÂÎÂ¦ÌÌ¤Ø¼ýÇ¼²ÄÇ½¤ÊUSB¥Ý¡¼¥ÈÉÕ¤ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¡£
¡¡ËÜÂÎ¤Ë¤Ï¡¢½ÐÎÏ¥Ý¡¼¥È¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥»¥ó¥È¡ß2¸ý¡¢USB Type-A¡ß2´ð¡¢USB Type-C¡ß1´ð¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò½¼ÅÅ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¡£
¡¡¥³¡¼¥É¤ÏËÜÂÎ¤È°ìÂÎ·¿¤Ç¡¢ËÜÂÎÂ¦ÌÌ¤Î¹Â¤Ë´¬¤ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¥×¥é¥°¤Þ¤Ç¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¼ý¤Þ¤ë¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤ÎºÝ¤Ë¥³¡¼¥É¤¬¤Ð¤é¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¡¼¥ÉÄ¹¤ÏÌó20cm¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊËÜÂÎ¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÂî¾å¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥µ¥¤¥º¤ÏÉý62¡ß¹â¤µ120¡ß±ü¹Ô¤26mm¡£
¡üUSB Type-A¤ÈType-C¤Î½ÐÎÏ¥Ý¡¼¥È¤â
