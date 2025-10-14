¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ë¸ÀµÚ¡ÖC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡×
¡¡FW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Þ¤À¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¡ØESPN¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥¢¥ë¤Ç³èÌö¤·¤¿C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ËÂÐ¤·¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤«¤éÆ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥à¥Ð¥Ã¥Ú¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ø¥â¥Ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¤Ï¤º¤Ã¤ÈËÍ¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤ÈÏÃ¤»¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¹¬±¿¤À¡£Èà¤ÏËÍ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´Ø·¸À¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÈà¤Ï¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡2009Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥ì¥¢¥ë¤ËºßÀÒ¤·¤¿C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇÂ¿¤Î450ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢16¸Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡£¤½¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤â¥ì¥¢¥ë²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ë¸ø¼°Àï44¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢º£µ¨¤Ï¤¹¤Ç¤Ë14ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¥ì¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤È¤â¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëFW¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤È¤Î´Ø·¸¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤ËÍÌ¾¤ÊÁª¼ê¤¬2¿Í¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¿·Ê¹¤¬Çä¤ì¤ëÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤´Ø·¸¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤ò¤è¤êÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¶¦Â¸¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
