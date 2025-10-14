BABYMONSTERが過酷なアクションに挑戦！「WE GO UP」MV撮影ビハインド映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BABYMONSTERの強烈なアクション演技が話題の2ndミニアルバムのタイトル曲「WE GO UP」のMV撮影ビハインドが公開された。

■アクションスクールで高難度の訓練を受けるメンバーたち

今回のMVは、メンバーそれぞれが異なるヴィランと向き合う「女戦士」のコンセプトで制作。その結果、振り付け中心の従来の映像とは異なる、アクション演技に重点を置いた内容となり、メンバーは完成度の高いカットのためにアクションスクールで高難度の訓練を受け、汗を流した。

本格的な撮影に入ると、メンバーは、プロフェッショナルな顔つきで各自の役割に没頭。「サイボーグソードマスター」ASAは剣の重さに勝ち、高難度のワイヤーシーンを完璧に演技。「アサシン」RUKAも高所恐怖症を克服しカリスマ溢れる2階落下シーンを完成させた。

「ファイター」CHIQUITAは力強い格闘を披露し、「スナイパー」という難しい長銃装填動作を見事に具現化。「サイキック」PHARITAは悪天候のなかでの山岳ワイヤー場面を揺らぐことなく完遂。そして「バーバー」AHYEONは最後の瞬間までディテールを逃さず情熱を燃やした。メンバーたちは最上の結果のために表情と動線を細かく調整しながら挑戦を続けた。

撮影では、終始一貫して明るい雰囲気で現場に活気を吹き込んだメンバーたち。RORAはASAのメイクを手伝って写真を撮ってあげるなど、和気あいあいとしたケミストリーでファンを笑顔に。メンバーたちは「準備する過程からとても面白く、忘れられないMVになりそう」とコメントし、MVにぜひ注目してほしいと語った。

BABYMONSTERは10月10日（日本国内は11日）に、2ndミニアルバム『WE GO UP』でカムバック。このアルバムはiTunesワールドワイドアルバムチャートにトップに駆け上がり、タイトル曲「WE GO UP」MVはYouTube「24時間以内に最も多く観られた動画」としてトレンディワールドワイド1位となった。

BABYMONSTERは音楽番組をはじめ、ラジオ、YouTubeなど様々なプラットフォームを舞台にファンの愛に応えていく。そして14日には「WE GO UP」の全体振り付けを確認できるエクスクルーシブパフォーマンスビデオも公開された。

■リリース情報

2025.10.11 ON SALE

MINI ALBUM『WE GO UP』

※韓国発売：10月10日

