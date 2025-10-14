エルドラモデルよりイラストコンペ受賞作品の未塗装・未組立レジンキットがあみあみで10月14日18時より予約開始！
エルドラモデルは、レジンキット「イラストレーターオリジナル にんじんちゃん/テアちゃん/幽ちゃん 未塗装・未組立レジンキット」を11月に発売する。10月14日18時より通販サイト「あみあみ」にて予約を開始する予定で、価格は「にんじんちゃん」が33,000円、「テアちゃん」が25,000円、「幽ちゃん」が36,000円。
本製品は、エルドラモデルが2021年に開催した「第1回フィギュアコンセプトイラストコンペティション」にて受賞した作品より、ぶくろて氏の「にんじんちゃん」、貓鯨氏の「テアちゃん」、TEWO氏の「幽（CASUKA）ちゃん」をそれぞれレジンキットで立体化したもの。
「にんじんちゃん」は、フィギュアとして制作するにあたりにんじんちゃんの世界観が感じられるようなヴィネット風の構成にしようという方針のもと、ぶくろて氏にデザインラフを新規で描き下ろしており、髪は単調にならないように流れやなびき方を意識しつつ、かわいいおでこが違和感なく見えるように造形している。はさみや傘は実物の構造を意識、踏襲した造形になっており、データの段階では実際に動かせるような構造になっている部分もある。
「テアちゃん」は、寝そべっているテアちゃんの可愛らしいさを存分に引き立てられる用造形にこだわっており、従来のエルドラモデルキットに比べてパーツ数を抑え、比較的に組みやすくなる用に原型で調整を行なっているほか、テアちゃんの髪の毛や羽にはクリアーパーツが使用されている。
「幽ちゃん」は、魚の骨に吊られるようなデザインの本作品では静と動を感じさせるような立体表現をしており、物静かに佇む少女と異形の姿となったお友達のお魚のそれぞれが醸し出す雰囲気のコントラストを楽しむことができる。幽ちゃん本体はセクシーさを出しつつも上品なイメージを出せるように造形しており、リボンのように広がる髪の毛にも注目であるほか、骨の造形は実際の恐竜博物館へ行き研究して情報を造形に盛り込み様々な角度から見て楽しめるようになっている。
なお各商品は、未塗装のパーツのみが入っているガレージキットとなり、商品の着色・組立には、ある程度の技術と工具が必要になる上級者向け商品となっている。（掲載画像は完成時の見本となり、実商品とは異なります）
「イラストレーターオリジナル にんじんちゃん 未塗装・未組立レジンキット」仕様：レジンキャスト（白）組み立てキット スケール：ノンスケール サイズ：全高 約222mm セット内容
フルレジンキャスト（白・一部クリア） 組み立てキット一式
瞳デカール
装飾用裁縫針4本
刺繍糸
真鍮線（傘の柄用）
組み立て説明書＆パーツリスト
※開封時の安全を拝領して針は個包装されています。
「イラストレーターオリジナル テアちゃん 未塗装・未組立レジンキット」仕様：レジンキャスト（白）組み立てキット スケール：ノンスケール サイズ：全高 約128mm セット内容
フルレジンキャスト（白・一部クリア） 組み立てキット一式
テアの瞳＆クッション用デカール
ファーマット（長方形）
組み立て説明書＆パーツリスト
「イラストレーターオリジナル 幽ちゃん 未塗装・未組立レジンキット」仕様：レジンキャスト（白）組み立てキット スケール：ノンスケール サイズ：全高 約306mm セット内容
フルレジンキャスト(白・一部クリア) 組み立てキット一式
瞳デカール
組み立て説明書＆パーツリスト
(C)ぶくろて
(C)貓鯨
(C)TEWO
※画像は組み立てて塗装した見本です。実際の商品とは異なる場合があります。