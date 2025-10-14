手のひらサイズのデコミラーキットが登場！


ホイップで作るデコミラー

ある日ふと、バッグの中を整理していたら、少しくたびれたコンパクトミラーが目に入りました。「こんなに毎日使うのに、全然ときめかないな」と思ったのが始まり。せっかくなら、気分があがる鏡を自分で作ってみたい！と考えるようになり、いろいろと調べるうちに、そんな気持ちに応えてくれるアイテムを見つけました。

手芸メーカーのエルベール株式会社から登場した、ホイップクリームのような質感でデコレーションできる「ホイップで作るデコミラー」。まるでスイーツのような見た目のキットで、手軽に自分だけのコンパクトミラーが作れます。

ホイップで作るデコミラー


■ホイップをしぼってパーツを乗せるだけ簡単設計！

使い方はとてもシンプル。キットに同梱されているホイップをしぼって、好きなパーツやビーズを乗せていくだけ。クシがついた実用的なミラーが、あっという間にかわいい“作品”に変身します。工作のような感覚で楽しめるので、お子さんと一緒に作ったり、お友達とのハンドメイド時間にもぴったりです。

ホイップやデコパーツ、キラキラしたビーズをもりもりデコってかわいいデコミラーが作れる！


■作り方は簡単3ステップ！

作り方は3ステップで、セットには写真付きのカラー説明書も入っているので、初めてでも安心。必要な材料はすべてそろっていて、あとはピンセットとウェットティッシュがあればすぐに始められます。

【作り方】

1. コンパクトミラーにホイップをしぼる。

2. 大きめのパーツを先に配置する。

3. 他パーツやビーズを自由に配置する。

各パーツをつなげて完成！

乾燥には2〜3日かかりますが、少しずつ仕上がっていく過程もまた楽しみのひとつ。完成が待ち遠しく感じられるでしょう。

※ホイップの乾燥時間は温度や湿度によって、多少変わります

※完全乾燥するには、2〜3日以上かかる場合があります

ホイップをしぼってパーツを乗せるだけの簡単キット


■商品詳細

カラーはピンクとブルーの2色。どちらも手のひらサイズで、約30〜40分ほどで仕上がります(乾燥時間を除く)。

自分用にはもちろん、ちょっとしたプレゼントにも喜ばれそうですね。

■【商品概要】

NDH-75 ピンク

作品サイズ(約)：W6.4×H8.2×D1センチ(本体のみ)

NDH-76 ブルー

作品サイズ(約)：W6.4×H8.2×D1センチ(本体のみ)

・共通

製作時間：約30〜40分(乾燥時間含まず)

素材：PSほか

ホイップ成分：澱粉・グリセリン・粘着剤・顔料 ほか

加工国：日本

NDH-75 ピンク


NDH-76 ブルー


■ セット内容

すぐに作れる材料がセットになっています。

・コンパクトミラー(くし付き)

・ホイップ・しぼり口

・デコパーツA

・デコパーツB

・デコパーツC

・デコパーツD

【用意するもの】

・ピンセット

・ウェットティッシュ

【あると便利なもの】

・パーツを入れるお皿

・接着剤

※しぼり口の色はアソートです

※NDH-75のセット内容

※セット内容は予告なく変更になる場合があります

詳しくて読みやすいカラーレシピがセットされているので楽しく作れる


販売は「ABCクラフト」、「イオン(パンドラハウス)」、「ユザワヤ」各店で取り扱い中とのこと(※一部店舗を除く)。

手を動かして、思いのままにパーツを乗せていく時間は、まるで自分だけの小さなアトリエで過ごしている気分になれそう。忙しい日常の合間に、ほんのひと時でも“好き”に没頭してみませんか？

文＝今田香