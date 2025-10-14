おしゃれ苦手な大人に“この1枚”！【グローバルワーク】サッと羽織るだけ！「こなれベスト」

なんだかいつもコーデが単調になってしまい、おしゃれに苦手意識がある……。そんな大人女性に試してほしいベストを【グローバルワーク】で発見しました。公式ECサイトにて「スタイリング自在な大人の抜け感ベスト」と紹介されているニットベストは、サッとプラスワンでこなれ感を演出できそうな優秀アイテムの予感。おしゃれスタッフさんの着回し案とあわせて、まるっと真似してみて！

Vネックが抜け感を演出する絶妙ニットベスト

【グローバルワーク】「さらさらアゼボタンベスト」\3,142（税込・セール価格）

肉厚すぎないニット素材のおかげで、多彩なアイテムとのレイヤードを楽しめそうなこちらのベスト。開きすぎないVネックが抜け感を演出し、クルーネックのトップスが詰まった印象になりがちという人も首元や胸元をすっきりと見せやすい一着です。夏に着慣れた白T × ジーンズのコーデに一点投入で、ガラリと秋の装いへとシフトできます。

メタリックなボタンが即サマ見えするアクセント

フロントの大きめのボタンは白金カラーのメタリックな素材を採用。左右のポケットとあわせてコーデのアクセントになってくれるため、「ロンTにサラッと羽織るだけで様見えします」とスタッフさんもコメントしています。ハーフスリーブの端正なシャツと一緒にボタンをラフに開けて着崩す着こなしは、早速お手本にしたいところ。

ブラトップに重ねてノースリーブプルオーバー風に

深すぎないVネックを活かし、ブラトップの上から重ねてノースリーブのニットプルオーバーのように着こなすアレンジもアリ。身幅や肩幅に程よくゆとりがあるため、ノースリーブとして着ても露出感は控えめで、品よくスタイリングできそうです。淡いパールグレージュのベストとチェック柄スカートとのワンツーで、大人可愛いフェミニンコーデが完成！

すっきり目の着丈はフレアスカートとも好バランス

身長149cmのスタッフさんが着てもルーズに見えにくいすっきり目の着丈も、着回し力を高めるポイントに。あえて裾の切り替えを設けずにストンと落ち感のあるデザインのおかげで、優雅に広がるフレアスカートとも着膨れ感なくコーデを楽しめそうです。ダークトーンの組み合わせには透け感のあるレーストップスを重ねて、ほんのり甘さを足すのが旬度を高めるコツかも。

※すべての商品情報・画像and ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ