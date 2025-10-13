『TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（TGC 北九州 2025）が2025年10月11日（土）に西日本総合展示場新館にて開催され、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」のスペシャルステージに、キャストの當真あみ、齋藤潤、池端杏慈、吉澤要人が登場した。

同作品は、「令和イチ泣ける」と反響を巻き起こした芥川なお氏のベストセラー純愛小説が原作。余命半年と宣告された主人公・桜井萌が、高校1年生の春に一生分の恋をする物語が描かれる。

緊張の面持ちでランウェイに登場した4人だったが、センターステージでハートのポーズが揃うと笑顔に。當真と池端、齋藤と吉澤、それぞれが手を繋いで歩く姿もあった。

主人公の萌役を演じる當真は、映画の内容について「たくさんの愛が描かれた感動の物語」と紹介。また、齋藤と吉澤はもともと原作小説のファンだったそうで、齋藤は「（佐藤）日向はずっと演じたかった役。撮影中も日向のような優しい男の子でいられたらと思っていました」と、吉澤は「10代のフレッシュな皆さんと青春の時間を共に過ごせて幸せでした」と撮影の感想を述べた。

なお、同作品では池端が演じる高校生・高遠麗役の13年後を中条あやみが演じる。そのことについて池端は「顔のホクロを同じ場所に描きました」と共通点を持たせたことを明かした。

最後に、當真が「どの世代の方が見ても楽しめる作品。大切な方と一緒にご覧ください」とアピールした。映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」は、10月17日に全国で公開予定。

テーマは“Flourish”

『TGC 北九州 2025』のテーマは、“Flourish”。

キービジュアルは、色味や雰囲気を変えながら描かれる人物の表情が印象的で、儚さ・ポップさ・クールさを自在に使い分けながら記憶に残るイラストを描く人気イラストレーター・utu氏により制作された。

イベント概要

【TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2025年10月11日（土） 開場12:30 開演14:00 終演18:30

●会場

西日本総合展示場新館（〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1）

●ゲストモデル

嵐莉菜、池田美優、岡崎紗絵、景井ひな、梶原叶渚、加藤ナナ、茅島みずき、川口ゆりな、河村ここあ、菊池日菜子、小林由依、雑賀サクラ、齋藤飛鳥、さくら、せいら、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、なごみ、那須ほほみ、生見愛瑠、希空、土方エミリ、星乃夢奈、松本麗世、MINAMI、村上愛花、村瀬紗英、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか ※50音順

●モデル

阿部桜々、有坂心花、石川翔鈴、小國舞羽、おさき、上妻美咲、古園井寧々、瀬川陽菜乃、谷田ラナ、中川紅葉、福山絢水、みりちゃむ ※50音順

●ゲスト

池端杏慈、石川愛大、今井暖大、くれいじーまぐねっと、午前0時のプリンセス、小宮璃央、齋藤潤、郄松アロハ、とうあ、當真あみ、NAOYA（MAZZEL）、夏生大湖、のせりん、濱口優、樋口幸平、日向亘、望蘭、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、山中柔太朗、吉澤要人、RYUKI（MAZZEL） ※50音順

●メインアーティスト

しなこ、DXTEEN、FANTASTICS、FIFTY FIFTY、FRUITS ZIPPER、マルシィ、ME:I、WILD BLUE ※50音順

●MC

ウエンツ瑛士、宇垣美里 ※50音順

●公式サイト

『TGC 北九州 2025』公式サイト