²ÈÄí¤Ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤¬ÍÏ¤±¹þ¤à¶áÌ¤Íè¤ÎÀ¸³è¡¡Figure AI¤¬ÎÌ»º¤ò°Õ¼±¤·¤¿¿··¿¤ÎÈÆÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡¡³¤³°¤ä¥Í¥Ã¥È¤ÎÈ¿±þ¤Ï
Figure AI¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Ç³«È¯Ãæ¤ÎÂè3À¤Âå¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¡ÖFigure 03¡ÊF03¡Ë¡×¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÆ°²è¤òYouTube¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï³¤³°¤Ç¤ÎÊóÆ»¤äSNS¤ÎÈ¿±þ¡¢¿·¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤è¤¦¡£
Figure AI¤ÎYouTubeÆ°²è¤è¤ê
Figure 03¤Ï¡Ö²ÈÄíÍøÍÑ¡×¡ÖÎÌ»ºÂÐ±þ¡×¡ÖÈÆÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È²½¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀß·×¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Æ°²è¤Ç¤Ï²ÈÄí¤Ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤¬ÍÏ¤±¹þ¤à¶áÌ¤Íè¤ÎÀ¸³è¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¸ø³«¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Figure AI¤Ï¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤Ç²òÀâµ»ö¡ÖIntroducing Figure 03¡×¤â·ÇºÜ¡£Æ°²è¤Èµ»ö¤ÎÎ¾Êý¤Ç¡¢³«È¯¤ÎÁÀ¤¤¤äÀß·×»×ÁÛ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ïº£²ó¤ÎÈ¯É½¤ò¡ÖÎÌ»º¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ºÆÀß·×¡×¡Ö²ÈÄí´Ä¶¤Ø¤ÎÅ¬±þ¡×¡ÖAI¡ÊHelix¡Ë¤È¤ÎÅý¹ç¶¯²½¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢½¾Íè¤Î»îºîµ¡ÃÊ³¬¤«¤é¡Ö¼ÂºÝ¤Ë»È¤¨¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆTime»ï¤Ê¤É°ìÉô³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ê²ÈÄí¸þ¤±¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿Âè°ìÊâ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹©¾ì¤äÆÃ²½ÍÑÅÓ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¿Í¤È¶¦¤Ë³èÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥Ç¥â±ÇÁü¤Ë²á¤®¤º¡¢¼ÂºÝ¤ËÆü¾ï´Ä¶¤Ç°ÂÄê¤·¤ÆÆ°ºî¤¹¤ë¤«¤Ïµ¿Ìä¡×¡ÖÀ®¸ùÎã¤Î¤ß¤òÊÔ½¸¤·¤Æ¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ûµ¿Åª¤ÊÀ¼¤âSNS¾å¤ÇÂ¿¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢Æ°²èÆâ¤Ë¤Ï°ìÉô¤ÇÆ°ºî¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆ©ÌÀÀ¤ò»ý¤È¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
ÎÌ»º²½¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»¿ÈÝ¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¸¼¨²ñ¤äÆâÍ÷²ñ¤Ê¤É¤Ç¼ÂºÝ¤ÎÆ°ºî¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¢£Introducing Figure 03¡§
¡ü¼ç¤Ê²þÎÉÅÀ¡¦ÆÃÄ§
¥»¥ó¥µ¡¼¡¦»ë³Ð·Ï¡§
¿·³«È¯¤Î¥«¥á¥é¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¡¼¥È¸þ¾å¡¦¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·ºï¸º¡¦»ëÌî³ÈÄ¥¤ò¼Â¸½¡£¹âÀºÅÙ¤Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à´Ä¶Ç§¼±¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ê¡¦¿¨³Ð·Ï¡§
¥Ï¥ó¥É¡Ê¥°¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤ËÀìÍÑ¥«¥á¥é¤È¹â´¶ÅÙ¿¨³Ð¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢3gÄøÅÙ¤ÎÎÏ¤â¸¡½Ð²ÄÇ½¡£Á¡ºÙ¤ÊÊªÂÎÁàºî¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡£
°ÂÁ´À¡¦²ÈÄíÅ¬±þÀß·×¡§
Â¿Ì©ÅÙ¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥½¥Õ¥ÈÈïÊ¤¡¢·ÚÎÌ²½Àß·×¡¢Í¶Æ³½¼ÅÅÊý¼°¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹µëÅÅ¡¢Àö¤¨¤ë¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ëÈïÊ¤¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¤·¡¢²ÈÄí´Ä¶¤Ø¤Î°ÂÁ´À¤È¿ÆÏÂÀ¤ò¹â¤á¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¿ÅÅ¸»¡§
Â¿ÁØÊÝ¸îÀß·×¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÈÍ¶Æ³½¼ÅÅÊý¼°¤òºÎÍÑ¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆ°ºî¤âÉÁ¤«¤ì¡¢°ÂÁ´¤Ç»ýÂ³Åª¤Ê±¿ÍÑ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎÌ»ºÂÐ±þÀß·×¡§
ÉôÉÊÅÀ¿ô¤äÁÈÎ©¹©Äø¤òºï¸º¤·¡¢¹©¶ñÉÔÍ×¤Ç¸ò´¹¤Ç¤¤ë³°Áõ¤òºÎÍÑ¡£¼Í½ÐÀ®·Á¤ä¥À¥¤¥«¥¹¥ÈÉôÉÊ¤ÎÆ³Æþ¡¢¿·¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¹½ÃÛ¡¢ÎÌ»º¹©¾ì¡ÖBotQ¡×¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¡¢¾¦ÍÑ²½¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿Àß·×»×ÁÛ¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¡¦³Ø½¬¡§
¹âÂÓ°è¥Ç¡¼¥¿¥ª¥Õ¥í¡¼¥Éµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥É³Ø½¬´ðÈ×¤ÈÏ¢·È¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¼èÆÀ¤¹¤ë¥»¥ó¥µ¡¼¥Ç¡¼¥¿¤ò·ÑÂ³Åª¤Ê³Ø½¬¤ä²þÁ±¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¡£
²»À¼ÂÐÏÃ¡¦±þÅúÀ¡§
¥Þ¥¤¥¯ÇÛÃÖ¤ä²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¤òºþ¿·¤·¡¢²»À¼¥Ù¡¼¥¹¤ÎÂÐÏÃÀºÅÙ¤ò¸þ¾å¡£¤è¤ê¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Figure AI¤ÎYouTubeÆ°²è¤è¤ê
Figure 03¤Ï¡Ö²ÈÄíÍøÍÑ¡×¡ÖÎÌ»ºÂÐ±þ¡×¡ÖÈÆÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È²½¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀß·×¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Æ°²è¤Ç¤Ï²ÈÄí¤Ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤¬ÍÏ¤±¹þ¤à¶áÌ¤Íè¤ÎÀ¸³è¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¸ø³«¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Figure AI¤Ï¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤Ç²òÀâµ»ö¡ÖIntroducing Figure 03¡×¤â·ÇºÜ¡£Æ°²è¤Èµ»ö¤ÎÎ¾Êý¤Ç¡¢³«È¯¤ÎÁÀ¤¤¤äÀß·×»×ÁÛ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ïº£²ó¤ÎÈ¯É½¤ò¡ÖÎÌ»º¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ºÆÀß·×¡×¡Ö²ÈÄí´Ä¶¤Ø¤ÎÅ¬±þ¡×¡ÖAI¡ÊHelix¡Ë¤È¤ÎÅý¹ç¶¯²½¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢½¾Íè¤Î»îºîµ¡ÃÊ³¬¤«¤é¡Ö¼ÂºÝ¤Ë»È¤¨¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆTime»ï¤Ê¤É°ìÉô³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ê²ÈÄí¸þ¤±¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿Âè°ìÊâ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹©¾ì¤äÆÃ²½ÍÑÅÓ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¿Í¤È¶¦¤Ë³èÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥Ç¥â±ÇÁü¤Ë²á¤®¤º¡¢¼ÂºÝ¤ËÆü¾ï´Ä¶¤Ç°ÂÄê¤·¤ÆÆ°ºî¤¹¤ë¤«¤Ïµ¿Ìä¡×¡ÖÀ®¸ùÎã¤Î¤ß¤òÊÔ½¸¤·¤Æ¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ûµ¿Åª¤ÊÀ¼¤âSNS¾å¤ÇÂ¿¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢Æ°²èÆâ¤Ë¤Ï°ìÉô¤ÇÆ°ºî¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆ©ÌÀÀ¤ò»ý¤È¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
ÎÌ»º²½¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»¿ÈÝ¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¸¼¨²ñ¤äÆâÍ÷²ñ¤Ê¤É¤Ç¼ÂºÝ¤ÎÆ°ºî¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¢£Introducing Figure 03¡§
¡ü¼ç¤Ê²þÎÉÅÀ¡¦ÆÃÄ§
¥»¥ó¥µ¡¼¡¦»ë³Ð·Ï¡§
¿·³«È¯¤Î¥«¥á¥é¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¡¼¥È¸þ¾å¡¦¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·ºï¸º¡¦»ëÌî³ÈÄ¥¤ò¼Â¸½¡£¹âÀºÅÙ¤Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à´Ä¶Ç§¼±¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ê¡¦¿¨³Ð·Ï¡§
¥Ï¥ó¥É¡Ê¥°¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤ËÀìÍÑ¥«¥á¥é¤È¹â´¶ÅÙ¿¨³Ð¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢3gÄøÅÙ¤ÎÎÏ¤â¸¡½Ð²ÄÇ½¡£Á¡ºÙ¤ÊÊªÂÎÁàºî¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡£
°ÂÁ´À¡¦²ÈÄíÅ¬±þÀß·×¡§
Â¿Ì©ÅÙ¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥½¥Õ¥ÈÈïÊ¤¡¢·ÚÎÌ²½Àß·×¡¢Í¶Æ³½¼ÅÅÊý¼°¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹µëÅÅ¡¢Àö¤¨¤ë¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ëÈïÊ¤¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¤·¡¢²ÈÄí´Ä¶¤Ø¤Î°ÂÁ´À¤È¿ÆÏÂÀ¤ò¹â¤á¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¿ÅÅ¸»¡§
Â¿ÁØÊÝ¸îÀß·×¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÈÍ¶Æ³½¼ÅÅÊý¼°¤òºÎÍÑ¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆ°ºî¤âÉÁ¤«¤ì¡¢°ÂÁ´¤Ç»ýÂ³Åª¤Ê±¿ÍÑ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎÌ»ºÂÐ±þÀß·×¡§
ÉôÉÊÅÀ¿ô¤äÁÈÎ©¹©Äø¤òºï¸º¤·¡¢¹©¶ñÉÔÍ×¤Ç¸ò´¹¤Ç¤¤ë³°Áõ¤òºÎÍÑ¡£¼Í½ÐÀ®·Á¤ä¥À¥¤¥«¥¹¥ÈÉôÉÊ¤ÎÆ³Æþ¡¢¿·¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¹½ÃÛ¡¢ÎÌ»º¹©¾ì¡ÖBotQ¡×¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¡¢¾¦ÍÑ²½¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿Àß·×»×ÁÛ¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¡¦³Ø½¬¡§
¹âÂÓ°è¥Ç¡¼¥¿¥ª¥Õ¥í¡¼¥Éµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥É³Ø½¬´ðÈ×¤ÈÏ¢·È¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¼èÆÀ¤¹¤ë¥»¥ó¥µ¡¼¥Ç¡¼¥¿¤ò·ÑÂ³Åª¤Ê³Ø½¬¤ä²þÁ±¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¡£
²»À¼ÂÐÏÃ¡¦±þÅúÀ¡§
¥Þ¥¤¥¯ÇÛÃÖ¤ä²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¤òºþ¿·¤·¡¢²»À¼¥Ù¡¼¥¹¤ÎÂÐÏÃÀºÅÙ¤ò¸þ¾å¡£¤è¤ê¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£