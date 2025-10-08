【40・50代のトレンドヘア】迷ったらコレ！「レイヤー」が頑張らずにシャレる♡

40・50代が髪型に迷ったときは、動きや軽さを自然に演出できるレイヤースタイルなら、髪をバッサリ切ることなく印象チェンジできるかも。大人の髪質や顔立ちにも馴染み、頑張らずにおしゃれを楽しめそうです。今回は、大人女性におすすめしたい「レイヤー」がポイントのヘアスタイルをピックアップ。

ふんわりとした立体感が魅力

@miiika241さんが「やりすぎない柔らかくびれミディ」と紹介しているヘアスタイル。レイヤーによってふんわりとした立体感が生まれています。自然なくびれができることで、首元がすっきりと見えるのも嬉しいポイント。こなれ感のあるスタイリングが簡単にできそうです。

レイヤーでイメージチェンジもおすすめ

レイヤーを入れることで動きが演出されたヘアスタイル。毛先の外ハネが軽やかでアクティブな印象です。@kitadani_koujiroさんは「伸ばしかけで雰囲気を変えたい方の参考になれば」とコメント。ボブスタイルからのイメージチェンジにもおすすめです。

さまざまなアレンジを楽しめる

こちらは、扱いやすそうな結べる長さのレイヤースタイル。広がりやすい髪質もすっきりとまとまりそうです。@kitadani_koujiroさんによると「結んでも良し、ワンカールでもおしゃれ」とのこと。シーンに合わせてさまざまなヘアアレンジを楽しめそう。

ハイライトを組み合わせてもおしゃれ

レイヤーによってハイライトの陰影が引き立った立体感のあるヘアスタイル。軽やかで明るい印象を与えられそうです。@katayu1204さんは、「時間のない人でもスタイリング簡単」とコメントしています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miiika241様、@kitadani_koujiro様、@katayu1204様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri