この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ソフトウェアエンジニアで起業家の中島聡氏が、自身のYouTubeチャンネル「中島聡のLife is Beautiful」で「【AMD株30％急騰】OpenAIが「最大10％取得」へ。その狙いと半導体業界の行方を解説します【株価“600ドル”も？】」と題した動画を公開した。



動画で中島聡氏は、AI開発の最前線を走るOpenAIと半導体大手AMDとの間で結ばれた大規模なGPU供給契約について解説。この契約の核心は、OpenAIがAMDのGPUを導入すればするほど、AMDの株式を格安で取得できる「ワラント」というユニークな仕組みにあると指摘した。



契約の概要は、OpenAIがAMDのGPU「Instinctシリーズ」を数年かけて最大6ギガワット分導入するというもので、AMDにとっては数十億ドル規模の収益につながる可能性がある。中島聡氏はこの契約の最も興味深い点として、AMDがOpenAIに「ワラント（株式購入権）」を付与していることを挙げる。これは、OpenAIがGPU導入などの条件を達成するごとに、AMDの株式を1株0.01ドルという破格の値段で購入できる権利が段階的に与えられる仕組みであると説明した。



さらに中島聡氏は、このワラントを行使するための条件として、「GPUの導入実績」に加えて、AMDの株価が最終的に「600ドルに達すること」などが含まれている点を強調。これにより、OpenAIは単なるGPUの顧客ではなく、AMDの企業価値、すなわち株価を上げる強いインセンティブを持つパートナーになるという。中島聡氏は、この関係性を「両社にとってメリットがあるスマートな構図」だと高く評価した。



この契約は、現金での直接出資とは異なり、AMDにとっては手元のキャッシュを使わずに巨大な顧客を長期的に確保でき、OpenAIにとってはGPUの安定供給を確保しつつ将来的な株式利益も享受できる、まさに「Win-Winの関係」を構築するものだ。中島聡氏の解説は、AI開発競争の裏で繰り広げられる、半導体業界の勢力図を塗り替えかねない巧みなビジネス戦略を浮き彫りにしている。



