パティスリーピネードから旬のラ・フランススイーツが登場♡秋限定の味わい

全国でベーカリー＆パティスリーを展開する「パティスリーピネード」から、旬のラ・フランスを贅沢に使った秋限定スイーツが登場♡フレッシュな苺とのマリアージュが楽しめるタルトやショートケーキ、新作デコレーションケーキのほか、人気のキャラメルムースや田園調布店限定のシブーストも再登場。見た目も味わいも華やかな季節限定スイーツは、11月1日（土）～12月19日（金）の期間限定で販売されます。

苺とラ・フランスのタルト

苺とラ・フランスのショートケーキ

ピネードの新作は、山形県産ラ・フランスと苺のマリアージュをテーマにした「苺とラ・フランスのタルト」（680円）と「苺とラ・フランスのショートケーキ」（720円）。

タルトは香ばしい生地にキャラメル風味のカスタードを忍ばせ、苺とラ・フランスのバランスが絶妙♡

ショートケーキはふわふわのスポンジにフルーツをサンドし、ベルローズを添えた上品な仕上がり。11月1日から12月19日までの限定販売です。

大人もときめくキャラメルムース＆限定シブースト

ラ・フランスのキャラメルムース

【田園調布店限定】ラ・フランスのシブースト

人気の「ラ・フランスのキャラメルムース」（550円）は、ふんわりとしたバニラムースにカラメルゼリーを合わせ、シナモンでマリネした果肉を忍ばせた上品な味わい。

深みのある香ばしさと果実のジューシーさが楽しめます。

さらに、田園調布店限定の「ラ・フランスのシブースト」（570円）も登場。こんがりキャラメリゼされた表面が香ばしく、特別感たっぷりの一品です。どちらも手土産にぴったり♪

旬の果実を贅沢に使ったピネードのラ・フランススイーツは、見た目も味も華やかで、秋のティータイムを彩るご褒美にぴったり♡

全国の店舗で販売されるほか、田園調布店限定の特別メニューも登場します。販売期間は11月1日（土）～12月19日（金）まで。

お出かけや手土産にもおすすめの限定スイーツを、この季節だけの特別な味わいとして楽しんでみてください。