秋の味覚たっぷり！都内で開催中のアフタヌーンティー＆スイーツブッフェ19選【2025年秋】
栗やサツマイモ、ブドウやカボチャなど、秋の味覚をふんだんに使ったスイーツが東京各地に登場。ホテルのアフタヌーンティーや限定ブッフェ、人気パティスリーの新作に加えて、ハロウィンや“不思議の国のアリス”をモチーフにした幻想的で遊び心たっぷりなスイーツイベントも見逃せない。季節感あふれる甘美な体験ができ、写真映えも抜群な秋だけの特別なスイーツイベント19選を紹介！
【写真で見る】東京のスイーツイベント19選！
■【東京 お台場/有明】シャインマスカットアフタヌーンティー
開催期間：2025年9月1日〜11月16日(日)
開催場所：港区 ヒルトン東京お台場
みずみずしいシャインマスカットが主役のアフタヌーンティー
豊かな香りとみずみずしい果肉が特徴の山梨県産シャインマスカットを使ったアフタヌーンティー。大粒のシャインマスカットの存在感と芳じゅんな甘さを一つひとつに活かしたスイーツとともに、桃の風味が広がるビシソワーズやフレッシュピーチとクリームをはさんだピーチメロンパンサンドなど、糖度が高くなる初秋の桃を使ったセイボリーを味わうことができる。パティシエの繊細なテクニックが光る見た目も華やかなスイーツとセイボリーを、目と舌の両方で楽しめる。
■【東京 お台場/有明】豊穣の秋＆シャインマスカットスイーツフェア
開催期間：2025年9月1日〜11月16日(日)
開催場所：港区 ヒルトン東京お台場
秋の実りを思う存分に味わえるブッフェ
豊穣の秋をテーマに、旬の食材を使った料理やスイーツが取りそろえられた期間限定のブッフェ。秋鮭の特徴を活かした朴葉焼きや、脂の乗ったサンマのオーブン焼き、焼き芋サラダ、キノコのバルサミコソテーなど季節感あふれる料理が並ぶほか、シェフが目の前で仕上げるライブステーションにはローストビーフやフレンチ風のサーモン丼などがそろう。デザートは、洋ナシムースやかぼちゃプリンのほか、栗、サツマイモ、紫イモの3種のモンブラン食べ比べなど種類豊富なメニューが用意されている。
■【東京 吉祥寺/三鷹】栗とほうじ茶のアフタヌーンティー
開催期間：2025年9月1日〜11月30日(日)
開催場所：武蔵野市 吉祥寺エクセルホテル東急
栗とほうじ茶を主役にした秋のアフタヌーンティー
栗とほうじ茶を組み合わせた、まろやかな甘みと香ばしさを楽しめる秋限定のアフタヌーンティー。ティースタンドには、5層仕立てのほうじ茶とチョコレートのヴェリーヌや、濃厚な栗の風味に塩味のチョコレートサブレを合わせた栗のムースなど5種類のスイーツに、栗と生ハムのカナッペや、リンゴを添えたローストポークなど秋の食材を取り入れたセイボリーがラインナップ。別添えで栗のリゾットグラタンやスコーンなども付いた食欲の秋を満たすボリュームたっぷりの内容で、ランチやディナーとしても楽しめる。
■【東京 後楽園/水道橋】Tea in Bloom(ティー イン ブルーム) 〜好きを纏って自分に甘いご褒美を〜
開催期間：2025年9月2日〜12月8日(月)
開催場所：文京区 東京ドームホテル
ファッション雑誌「JJ」とのコラボアフタヌーンティ
創刊50周年のファッション雑誌「JJ(光文社)」と開業25周年の東京ドームホテルのコラボアフタヌーンティー。ティースタンドには、カモミール仕立てのレモンのタルトやシャインマスカットのシュークリーム、メロンのパンナコッタなど、個性の開花、魅力の開花という想いが込められたスイーツがラインナップ。セイボリーも生ハムとチーズの菜園風や、花を浮かべたヴィシソワーズなど華やかメニューがそろう。大型のフラワーオブジェなど写真映えする装飾で彩られた空間で、自分の好きなファッションを纏(まと)って特別なティータイムのひとときを過ごすことができる。
■【東京 高田馬場/早稲田】ぶどうのアフタヌーンティー Vignoble(ヴィニョーブル)
開催期間：2025年9月1日〜10月31日(金)
開催場所：新宿区 リーガロイヤルホテル東京
ブドウを主役にした秋のアフタヌーンティー
タイトルにフランス語でブドウ畑を意味する「Vignoble」を冠した、ブドウが主役の秋のアフタヌーンティー。ティースタンドには、シャインマスカットをたっぷり使ったショートケーキや、ラムレーズンのサンド、ブランデーの風味が広がるマカロンなど、大人向けのスイーツがラインナップ。ドリンクは、ミュスカグレイなどアフタヌーンティー限定のフレーバーティーを含む15種類をフリーフローで楽しめる。ブドウ畑でチェック柄のテーブルクロスを広げたお茶会をイメージしたティースタンドの装飾に合わせて、アフタヌーンティーを予約のうえチェック柄の洋服や小物などを身に付けて来店した人はミニプレゼントが用意されている。
■【東京 高田馬場/早稲田】モノクロ・ゴシックアフタヌーンティー with ハーゲンダッツ(東京)
開催期間：2025年9月5日〜11月23日(祝)
開催場所：新宿区 アプローズスクエア 東京迎賓館
ハーゲンダッツのアイスクリームを使ったアフタヌーンティー
普段は結婚式以外で入ることのできない披露宴会場を一般開放して開催されるアフタヌーンティー。栗やブドウ、ハーゲンダッツのアイスクリームを使ったプリンセスモチーフのスイーツが、くん製の旨味が食欲をそそるBBQソースの竹炭バーガー、焼きたてスコーンとともに味わえる。フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュ フレール」の紅茶が飲み放題のティーセレクションプラン、メインディッシュが選べるランチプランも用意される。
■【東京 新橋】ハロウィンアフタヌーンティー “グレイスフル・ムーン”
開催期間：2025年9月1日〜10月31日(金)
開催場所：港区 コンラッド東京
ムーンライトをテーマにしたハロウィンアフタヌーンティー
秋の夜長に輝くムーンライトをテーマにした秋限定のハロウィンアフタヌーンティー。フランス産の栗を使ったモンブランや、カシスのメレンゲとイチジクをトッピングしたタルトなど5種類のスイーツに、栗に見立てた濃厚なフォアグラとチョコレートの組み合わせを楽しめる「フォアグラフォンダンとメープルリーフ モレソース」など3種類のセイボリーがそろう。スコーンは、定番のプレーンに加え優しい味わいのパンプキンが用意されている。ドリンクは、紅茶や季節のフレーバーティーを含む約20種類をお代わり自由で味わえる。
■【東京 新橋】AFTERNOON TEA with “SIROCCO”(アフタヌーンティー ウィズ シロッコ)「シャインマスカット」
開催期間：2025年9月1日〜10月31日(金)
開催場所：港区 ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留
シャインマスカットをふんだんに使った秋のアフタヌーンティー
シャインマスカットのジューシーな果汁や上品な甘みを存分に楽しめる秋のアフタヌーンティー。クラフティーやバスクチーズケーキ、プチシュークリームなどすべてにシャインマスカットを使ったスイーツとともに、「3種のきのこのキッシュ」や「無花果とイベリコ生ハムのピンチョス」など秋の味覚を取り入れたボリュームたっぷりのセイボリーを味わうことができる。平日限定でスイスの高級ティーブランドSIROCCO TEAのウェルカムアイスティー「パープルレモネード」が提供される。
■【東京 新橋】ゴシックグレース アフタヌーンティー
開催期間：2025年9月1日〜11月30日(日)
開催場所：港区 パークホテル東京
芸術の秋を目と舌の両方で楽しめるアフタヌーンティー
秋の味覚とアートが融合した華やかなアフタヌーンティー。ティースタンドには、「薔薇と柘榴(ばらとざくろ)のヴェリーヌ」や「赤葡萄とラベンダーのマカロン」「紫芋とクランベリーのロールケーキ」など秋の味覚と華やかな装飾に彩られたスイーツがラインナップ。セイボリーも秋の食材が取り入れられたゴシックカラーのメニューで、芸術の秋を目と舌の両方で楽しめる。ホリデーシトラスやラズベリーネクター、ホワイトマスカットなどフルーティーで香り豊かな茶葉を中心とした18種類のフリードリンクとともに味わうことができる。
■【東京 西新宿】プティ・ブーランジェリー「アリスとハートの女王様のお茶会」
開催期間：2025年9月5日〜11月13日(木)
開催場所：新宿区 ヒルトン東京
『不思議の国のアリス』の世界を楽しめる秋のアフタヌーンティー
ルイス・キャロルの名作『不思議の国のアリス』の物語をイメージした、パンが主役の秋のアフタヌーンティー。クラシカルな3段のティースタンドには、「白うさぎのトロペジェンヌ」や「不機嫌な女王様に捧げるミンスパイ」「青虫さんのコロネ」など、アリスの物語やキャラクターからインスパイアされた遊び心たっぷりの9種類のパンがラインナップ。アリスの物語には欠かせないドリンクミーや、秋限定の紅茶にも合うセイボリーも用意されている。ボリュームたっぷりのプランなので、ランチやアフタヌーンティーとしてはもちろん、ディナーとしても利用することができる。
■【東京 西新宿】秋のスイーツビュッフェ「魔女と魔法使いの学校」
開催期間：2025年9月9日〜11月13日(木)
開催場所：新宿区 ヒルトン東京
魔法仕掛けのスイーツを思う存分楽しめる
「魔女と魔法使いの学校」をテーマにした、ハロウィンシーズンにぴったりの秋のスイーツブッフェ。ウィザードのマロン集会や、学生寮のマジカルおやつ、魔法学校の入学式の定番パフェなど秋の食材を使った魔法仕掛けのデザート15種類をはじめ、楽しみ方無限大の15種類のカスタムチョコレート、ベイクドサーモンやごま手羽など8種類の食事メニューがラインナップ。魔法使いの学校に迷い込んだかのような遊び心たっぷりの空間で、見た目も楽しいマジカルスイーツを思う存分味わうことができる。
■【東京 赤坂】チャイニーズ・アフタヌーンティー with ウェッジウッド〜ターコイズに包まれる飲茶時間〜
開催期間：2025年9月6日〜12月29日(月)
開催場所：港区 ANAインターコンチネンタルホテル東京
飲茶とスイーツがセットになったチャイニーズアフタヌーンティー
飲茶とスイーツがセットになった、中国料理「花梨」ならではのチャイニーズアフタヌーンティー。鶏の中華風醤油煮込みや海老のオーロラソース、チャーシューなどの中国料理、一つひとつ皮から手作りした蒸し餃子、小籠包、大根餅など点心のフードメニューに、エッグタルトや胡麻団子、ブラックタピオカミルクなどのスイーツ9品を楽しむことができる。飲み物はウェッジウッドの紅茶のほか、テイストの異なる6種類の中国茶が用意されている。
■【東京 大崎/五反田】Afternoon Tea ーAutumn Grape Eleganceー(アフタヌーンティー オータム グレープ エレガンス)
開催期間：2025年9月1日〜11月20日(木)
開催場所：品川区 東京マリオットホテル
果樹園直送のブドウを使ったアフタヌーンティーを楽しめる
四季の移ろいに合わせて楽しめる「ラウンジ＆ダイニング G」のアフタヌーンティー。9月からは、自然循環栽培法を取り入れた長野県「東御こもだ果樹園」直送のブドウを主役にしたアフタヌーンティーが登場。大粒のシャインマスカットがトッピングされた食べ応えあるレイヤードパフェや、2種のブドウの食べ比べを楽しめるタルトなどブドウ尽くしのスイーツ8種類に、エビとホタテの香草パン粉グラタンなどセイボリー4種類を楽しむことができる。
■【東京 大塚/目白台】ハーベストアフタヌーンティー/ハロウィンアフタヌーンティー
開催期間：2025年9月1日〜11月10日(月)
開催場所：文京区 ホテル椿山荘東京
秋の実りを楽しめるアフタヌーンティー
「実りと香りのハーベスト」をテーマにした秋ならではのアフタヌーンティー。ティースタンド上段は、秋のフルーツや食材を組み合わせた見た目も愛らしい4種類のスイーツがラインナップ。中段は、秋の定番である栗スコーンやドライアップルを練り込んだアップルシナモンスコーンなどのスコーン、下段には、栗を丁寧にピューレ状にした滑らかな舌触りの栗のヴルーテ、キノコの旨みを閉じ込めたタルトなど4種類のセイボリーがそろう。10月は、上段のスイーツがおばけやコウモリなどをモチーフにしたハロウィン仕様で提供される。
■【東京 大塚/目白台】KUBOTAアフタヌーンティー
開催期間：2025年9月9日〜11月13日(木)
開催場所：文京区 ホテル椿山荘東京
料亭「錦水」と日本酒「久保田」のコラボアフタヌーンティー
数寄屋造りの料亭「錦水」と、朝日酒造の日本酒「久保田」のコラボによる日本酒香る和のアフタヌーンティー。8回目の今回は、「久保田 千寿」を練り込んだチーズと干し柿を使ったチーズケーキや、「久保田 萬寿(まんじゅ)」の芳じゅんな香りとコクが広がるショコラ・サラミなど6種類のスイーツがそろう。そのほかにも、秋の食材と日本酒「久保田」を組み合わせた8種類のセイボリー、松茸土瓶蒸しなど料亭ならではの上品な料理を味わうことができる。ウェルカムドリンクとして、マスカットのようなさわやかな香りが特徴の「久保田スパークリング」が提供される。
■【東京 表参道/原宿】オータムヴォヤージュアフタヌーンティー
開催期間：2025年9月9日〜11月25日(火)
開催場所：港区 ザ ストリングス 表参道
紅葉する木々を眺めながら秋ならではのスイーツを楽しめる
秋の美食旅をテーマに、旬の食材がたっぷり取り入れられたアフタヌーンティー。真っ赤なリンゴを形取った紅茶テイストのりんごムースや、紅茶とマスカットを合わせたゼリー、洋梨のタルトなど7種類のスイーツを味わうことができる。かぼちゃとクリームチーズのタルトレットや特製ミニバーガーなど食べ応えのあるセイボリーのほか、別皿でサラダやスープも付いているので、ランチやアーリーディナーとしても利用できる。紅葉する表参道のケヤキ並木を眺めながら、秋ならではのアフタヌーンティーを楽しめる。コース料理の最後にミニサイズのアフタヌーンティーが付いたプランも用意されている。
■【東京 浜松町/芝浦】ピーターラビット(TM)のポットラックハロウィンアフタヌーンティー
開催期間：2025年9月1日〜10月31日(金)
開催場所：港区 ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ
ピーターラビット(TM)の絵本の世界を楽しめるアフタヌーンティー
世界中で愛されている絵本「ピーターラビットのおはなし」の世界を楽しめるハロウィンシーズン限定のアフタヌーンティー。ティースタンドには、ティミーのふわふわのしっぽをイメージしたキャロットケーキや、ベンジャミンがかぶっている帽子とハンカチを表現したピスタチオムースなど5種類のスイーツに加え、秋の味覚のかぼちゃスープや、トッドの洋服のカラーを表現したグリーンピースのキッシュなどのセイボリーがラインナップ。またスペシャルディッシュとして、ピーターのジャケットカラーのマカロンやマグレガーおじさんの畑にある赤すぐりを使った秋らしい味わいのコーヒーマロンイートンメスを楽しめる。10月16日(木)、31日(金)はピーターと記念撮影できるイベントが組数限定で実施される。
■【東京 浜松町/芝浦】Halloween Afternoon Tea(ハロウィーン アフタヌーンティー)
開催期間：2025年9月1日〜10月31日(金)
開催場所：港区 ザ・プリンス パークタワー東京
オバケと一緒にパーティー気分を楽しめるアフタヌーンティー
ホテル開業20周年を記念した、「Anniversary Halloween Party！」がテーマのアフタヌーンティー。ティースタンドには、ドクロのミルク寒天が浮かぶゼリーやクモの巣をあしらったムース、魔女のハットを形取ったムースなどのスイーツに、竹炭のバトンではさんだチョリソーサンドや、トリュフオイルで香り付けしたカプチーノ仕立てのかぼちゃスープなどのセイボリーがラインナップ。東京タワーを望めるロビーラウンジで、オバケのスイーツを楽しみながらハロウィーンのパーティー気分を味わえる。
■【東京 有楽町/日比谷】KABUKI Afternoon Tea(歌舞伎と錦秋のアフタヌーンティー)
開催期間：2025年8月18日〜10月31日(金)
開催場所：千代田区 メルキュール東京日比谷
歌舞伎の世界と秋の味覚を楽しめるアフタヌーンティー
歌舞伎座で2025年10月上演の通し狂言「義経千本桜」をテーマにしたアフタヌーンティー第2弾。「義経千本桜」に登場する佐藤忠信(源九郎狐)をイメージしたヨーグルトムースなど歌舞伎の演目をイメージしたスイーツのほか、シャインマスカットと巨峰のブランマンジェ、栗のモンブランなど秋の食材を使ったスイーツを味わうことができる。舞台美術をデザインコンセプトにした非日常感あふれる内装が魅力のレストランで、歌舞伎の世界と秋の実りを楽しめる。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
