【Angellir】人気「ふんわりルームブラ」に新色登場♡メロウグリーン＆バニラクリーム

女性の美しさと心地よさを叶えるインナーブランド「Angellir（アンジェリール）」から、人気No.1アイテム「ふんわりルームブラ」に新色【メロウグリーン】と【バニラクリーム】が登場♡2025年10月3日（金）より数量限定で発売されます。肌に自然に溶け込むやわらかなニュアンスカラーが魅力。さらにお客様の声を反映し、着け心地を改良した新仕様も登場しました。

Angellirの人気ブラに新色登場♡

ナイトブラとしてもデイリーにも使える「ふんわりルームブラ」に、自然体の美しさを引き出す新色が仲間入り。

【メロウグリーン】は、木漏れ日のようなやさしさを感じる落ち着いた色合い。心を癒し、穏やかな時間を演出します。

【バニラクリーム】は、柔らかく温もりあるトーンで肌を包み込み、甘くやさしい印象に。どちらも肌なじみがよく、幅広いシーンで活躍します。

グラマープリンセス新作「美胸キーパーグランリフト90608」予約開始♡

お客様の声を反映した新仕様

「ふんわりルームブラ」と「キュッとふんわりショーツ」は、お客様の要望をもとにリニューアル♪

ブラはホックを4段階に増やし、パッド止めを追加することでズレにくく安定感のある着け心地に。アンダーレースの長さも見直され、肌あたりをより快適に改良しました。

ショーツはタグ位置を前側に変更し、透けにくく改良。細部までこだわり抜いたアップデートが、毎日のリラックスタイムを心地よくサポートします。

ふんわりと包み込む心地よさ

シリーズ累計販売数400万枚を突破した「ふんわりルームブラ」は、ノンワイヤーながらしっかりバストを支えるフロントホック構造。コットン100％の肌当たりや脇高設計で、日中も夜も快適に過ごせます。

バストケアを叶えながら、かわいさと機能性を両立した万能インナーです。

・ふんわりルームブラ

価格：3,960円（税込）

サイズ：全7サイズ（カラー：メロウグリーン、バニラクリーム（全16色））

・キュッとふんわりショーツ

価格：2,475円（税込）

サイズ：全4サイズ（カラー：メロウグリーン、バニラクリーム（全16色））

新しいカラーで、心もふんわり♡

ナチュラルで心安らぐ新色「メロウグリーン」と「バニラクリーム」は、毎日にやさしく寄り添う特別なカラー。

お気に入りの「ふんわりルームブラ」とともに、自分らしいリラックスタイムを過ごしてみては♪