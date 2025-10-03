½÷À­3¿ÍÁÈYouTuber¡¦¡È¤¯¤ì¤Þ¤°¡É¤³¤È¡Ö¤¯¤ì¤¤¤¸¡¼¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¡×¤ÎUraN¤µ¤ó¤Ï10·î2Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥µ¥à¥Í¥¤¥ë²èÁü½ÐÅµ¡§UraN¤µ¤ó¸ø¼°Instagram¤è¤ê¡Ë

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¯¤ì¤Þ¤°¡¦UraN¤ÎµðÂç¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ

¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ª»Ð¤µ¤ó¤¹¤®¤ë¡×

¡Ö»ä¤ÎÍýÁÛ¤òÁ´¤ÆµÍ¤á¹þ¤ó¤ÇºÇ¹â¤Î¥É¥ì¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿UraN¤µ¤ó¡£4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1¡¢2ËçÌÜ¤¬¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡¢3¡¢4ËçÌÜ¤¬É×¤ÇYouTuber¤Î¤¢¤µ¤Ò¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£µðÂç¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢UraN¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Princess¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡¡Ëä¤â¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥É¥ì¥¹¤¬Ãå¤¿¤¤¤È¡ª¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤µ¤Ë¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¤ªÉ±ÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£

¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¤ÇÉ±¡ª¡×¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ª»Ð¤µ¤ó¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀäÀ¤¤Î¤ªÉ±ÍÍ¡×¡Ö¥É¥ì¥¹¹ë²Ú¡×¤ä¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¢¥ê¥¨¥ë¡×¡Ö¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Î¥¢¥ê¥¨¥ë¤ß¤¿¤¤¤ÇËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÂçÍ¥¾¡¡×

UraN¤µ¤ó¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÂçÍ¥¾¡¡×¤È¡¢ËÜ¿Í¤âÂçÀä»¿¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)