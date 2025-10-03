¡ÖÀäÀ¤¤Î¤ªÉ±ÍÍ¡×¿Íµ¤YouTuber¡¢µðÂç¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡ª ¡Ö¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Î¥¢¥ê¥¨¥ë¤ß¤¿¤¤¡×
¤ªÉ±ÍÍ¤¹¤®¤ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÈ¿¶Á
½÷À3¿ÍÁÈYouTuber¡¦¡È¤¯¤ì¤Þ¤°¡É¤³¤È¡Ö¤¯¤ì¤¤¤¸¡¼¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¡×¤ÎUraN¤µ¤ó¤Ï10·î2Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¯¤ì¤Þ¤°¡¦UraN¤ÎµðÂç¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ
¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ª»Ð¤µ¤ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»ä¤ÎÍýÁÛ¤òÁ´¤ÆµÍ¤á¹þ¤ó¤ÇºÇ¹â¤Î¥É¥ì¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿UraN¤µ¤ó¡£4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1¡¢2ËçÌÜ¤¬¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡¢3¡¢4ËçÌÜ¤¬É×¤ÇYouTuber¤Î¤¢¤µ¤Ò¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£µðÂç¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢UraN¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Princess¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡¡Ëä¤â¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥É¥ì¥¹¤¬Ãå¤¿¤¤¤È¡ª¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤µ¤Ë¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¤ªÉ±ÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¤ÇÉ±¡ª¡×¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ª»Ð¤µ¤ó¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀäÀ¤¤Î¤ªÉ±ÍÍ¡×¡Ö¥É¥ì¥¹¹ë²Ú¡×¤ä¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¢¥ê¥¨¥ë¡×¡Ö¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Î¥¢¥ê¥¨¥ë¤ß¤¿¤¤¤ÇËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÂçÍ¥¾¡¡×UraN¤µ¤ó¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÂçÍ¥¾¡¡×¤È¡¢ËÜ¿Í¤âÂçÀä»¿¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
³°Éô¥µ¥¤¥È