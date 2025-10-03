じつは中国の軍事力は「攻め」より「守り」を重視していた…孫子が説いた「意外な戦術」

中国人は何を考え、どう行動するのか？

講談社現代新書の新刊『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』では、日本を代表する中国ウォッチャーが鋭く答えています。

本記事では、〈中国の国防費は「過去30年で30倍」に増額…隣国との衝突を繰り返す中国側の「理屈」〉に引き続き、「防衛」に重きを置く中国の軍にまつわる思想について詳しくみていきます。

※本記事は、近藤大介『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

古代から中華民族における「武力」とは、基本的にみずからの肥沃な土地で『鼓腹撃壌生活』をキープするためのものだった。つまり、「攻め」より「守り」重視の軍事力だ。

そもそも、「武」という漢字は「戈（ほこ）を止める」と書く。中国伝統の武術である太極拳の基本動作も自己防衛術である。

中国の兵法書と言えば、日本でも知名度の高い『孫子』（もしくは『孫子の兵法』）である。著者は、春秋時代に呉王・闔廬（在位紀元前514年〜紀元前496年）に仕えた孫武とされるが、異論もある。群雄割拠の戦国時代に編まれたことは確かで、全十三篇からなる。

この兵法書の最大の特徴は、イケイケドンドンの「攻撃の書」ではないということだ。むしろ攻撃を戒める内容に満ちているのだ。以下は『孫子』（金谷治訳注、岩波文庫、2000年）からの引用である。

まず第一篇の計略を記した「計篇」で、「兵とは詭道なり」と説いている。詭道とは、正攻法でない戦法のことだ。具体的に、「敵が強いときには戦いを避ける」といった12種類の事例を挙げている。

続いて、攻撃の要諦を記した第三篇「謀攻篇」では、こう説く。

〈およそ戦争の原則としては、敵国を傷つけずにそのままで降服させるのが上策で、敵国を討ち破って屈服させるのはそれには劣る。

百たび戦闘して百たび勝利を得るというのは、最高にすぐれたものではない。戦闘しないで敵兵を屈服させるのが、最高にすぐれたことである。（中略）

最上の戦争は敵の陰謀を破る（見破ってそれが行えないようにする）ことであり、その次は敵と連合国との外交関係を破る（同盟破棄）ことであり、その次は敵の軍を討つことであり、最もまずいのは敵の城を攻めることである。城を攻めるという方法は、（ほかに手段がなくて）やむを得ずに行なうのである〉

戦場での臨機応変の対処の仕方を記した第八篇「九変篇」でも、一部前述したように、意外な戦術を説いている。

〈母国に帰る敵軍はひき止めてはならず、包囲した敵軍には必ず逃げ口をあけておき、進退きわまった敵をあまり追いつめてはならない〉

火力戦について記した第十二篇「火攻篇」でも、改めて「非戦」を説いている。

〈聡明な君主はよく思慮し、立派な将軍はよく修め整えて、有利でなければ行動を起こさず、利得がなければ軍を用いず、危険がせまらなければ戦わない〉

その一方で『孫子』は、「守り」の重要性を強調している。前出の「九変篇」では、こんな記述がある。

〈戦争の原則としては、敵のやって来ないことを頼りとするのでなく、いつやって来てもよいような備えがこちらにあることを頼みとする。また敵の攻撃してこないことを頼りとするのでなく、攻撃できないような態勢がこちらにあることを頼みとするのである〉

このように、『孫子』が説く専守防衛を体現したのが万里の長城である。

「宇宙から唯一確認できる人工物」と言われる万里の長城は、西端の嘉峪関から東端の山海関まで、延べ8851km。紀元前7世紀から各地で築かれたものを、秦の始皇帝がつなげた。その後も拡張工事が続き、14世紀の明代に、最終的に完成した。つまり、完成までに二千年以上もの年月を費やしたことになる。

私はこれまで、中国各地の万里の長城を訪れたことがあるが、登るたびにため息が出る。山頂付近まで一個一個石材を運び、いったい延べ何百万人の人が、気の遠くなるような苦役に従事したのだろう？

同時に、北方や西方の騎馬民族から身を守ることが、漢民族にとってどれほど死活問題だったかも思い知る。万里の長城に国家予算の何割をかけようが、もしこれがなければ自国の生存もないのだから、黙々と築き続けるしかなかったのだ。

かつて北京大学に留学していた時、国際政治の授業で教授が、「中華民族の防衛能力の偉大さは、万里の長城を見れば分かる」と自賛した。すると、モンゴル人の留学生が挙手して異を唱えた。

「真に偉大なのは、中国人が広大な防御壁で防衛するしかないほど攻撃力が優れていたわがモンゴル人です」

これには教授も中国人学生も、しかめっ面となった。思えばモンゴルは、おっかない中国とロシアに挟まれて、いまやすっかりおとなしい国になった。

＊

さらに〈10年で、半数の大富豪が「消えた」中国の現実…日本とは比較にならない、中国の「ハイリスク社会」〉では、中国の「ハイリスク社会」について詳しくみていきます。

【つづきを読む】10年で、半数の大富豪が「消えた」中国の現実…日本とは比較にならない、中国の「ハイリスク社会」