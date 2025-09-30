中川翔子、双子の男児出産を発表 母親としての決意語る「人生かけて守っていきたい」 生まれたばかりのわが子を公開
タレントの中川翔子（40）が30日、双子の出産を報告した。自身のSNSで発表した。
【写真】「可愛すぎる」生まれたばかりの双子を抱く中川翔子
中川は「9:30頃に無事、元気な双子を出産しました！」と報告。「母子共に健康です！2人とも2600g越え！産声もしっかりしてました」と伝えた。
また生まれたばかりのわが子を公開し、「小さな、力強い命たちを人生かけて守っていきたいと心から思います」と母親としての決意を述べた。続けて「二人ともギュッと指を握ってくれました 可愛すぎる、、！名前を呼べるしあわせ大好きだよ」と喜びを爆発させた。
中川は、2023年4月28日に同世代の一般男性と結婚することを発表。25年8月には、双子の男児を妊娠していることを報告し、SNSにたびたび大きなお腹を公開していた。出産は計画帝王切開にするとも明かしていた。
