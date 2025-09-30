【ルック】ドルチェ&ガッバーナが2026春夏ウィメンズ コレクションを発表。「PJオブセッション」が誘う親密さと都会性の狭間
2025年9月27日、ドルチェ＆ガッバーナがミラノで発表した2026年春夏ウィメンズコレクションのテーマは「PJオブセッション（PJ Obsession）」。ベッドルームのパジャマを出発点に、マスキュリンな精密さとフェミニンな誘惑を交差させることで、新しいラグジュアリースタイルを描き出しました。
©DOLCE&GABBANA
パジャマからモードへ──ドルチェ＆ガッバーナの再解釈
クラシックなメンズパジャマは、ブラックランジェリーやジュエルディテール、シャープなテーラリングと交わり、センシュアルでありながらも都会的な装いへと昇華。ベッドルームとストリート、クラブからレッドカーペットへ──舞台を自在に横断する現代女性の姿が浮かび上がります。
©DOLCE&GABBANA
アイロニーとセンシュアリティ
コレクションを貫くのは、ドルチェ＆ガッバーナのDNAである「対立の融合」。オーバーサイズのシャツやトラウザーには繊細なクリスタル刺繍が施され、レースのブラレットやビスチェはメンズジャケットと重ねられる。権威と誘惑、親密さと存在感。その間に生まれる緊張感が、アイロニカルなモードの表現として提示されました。
©DOLCE&GABBANA
ファブリックとカラーパレットの編集力
素材にはプレミアムコットンやフレンチレース、シアーブラックのシルク、リネン×ビスコースのブレンドが用いられ、カラーはホワイトやベージュ、ボルドーにブラックを重ね、アクセントとしてゴールドレオパードが差し込まれます。クラシックを基盤にしながらも、官能と遊び心が行き交う編集力は、まさにメゾンの真骨頂といえるでしょう。
©DOLCE&GABBANA
現代女性への招待状
「PJオブセッション」の女性は、自信と自立に満ちた存在です。ベッドルームから都会へ、日常から祝祭へ──ルールに縛られず、どの側面を見せるかを自ら選ぶ自由を謳歌する。その姿は、親密さを抱えながらもグローバルな視線を持つ現代女性像そのものです。
©DOLCE&GABBANA
ドルチェ＆ガッバーナが見せたのは、親密さと都会性、パワーと誘惑を自在に横断するファッションの可能性。それは今シーズンのミラノで最もモード的な挑発のひとつでした。
©DOLCE&GABBANA
©DOLCE&GABBANA
©DOLCE&GABBANA
©DOLCE&GABBANA
お問い合わせ：
ドルチェ＆ガッバーナ ジャパン
電話 : 03-6833-6099
www.dolcegabbana.com
©DOLCE&GABBANA
パジャマからモードへ──ドルチェ＆ガッバーナの再解釈
クラシックなメンズパジャマは、ブラックランジェリーやジュエルディテール、シャープなテーラリングと交わり、センシュアルでありながらも都会的な装いへと昇華。ベッドルームとストリート、クラブからレッドカーペットへ──舞台を自在に横断する現代女性の姿が浮かび上がります。
アイロニーとセンシュアリティ
コレクションを貫くのは、ドルチェ＆ガッバーナのDNAである「対立の融合」。オーバーサイズのシャツやトラウザーには繊細なクリスタル刺繍が施され、レースのブラレットやビスチェはメンズジャケットと重ねられる。権威と誘惑、親密さと存在感。その間に生まれる緊張感が、アイロニカルなモードの表現として提示されました。
©DOLCE&GABBANA
ファブリックとカラーパレットの編集力
素材にはプレミアムコットンやフレンチレース、シアーブラックのシルク、リネン×ビスコースのブレンドが用いられ、カラーはホワイトやベージュ、ボルドーにブラックを重ね、アクセントとしてゴールドレオパードが差し込まれます。クラシックを基盤にしながらも、官能と遊び心が行き交う編集力は、まさにメゾンの真骨頂といえるでしょう。
©DOLCE&GABBANA
現代女性への招待状
「PJオブセッション」の女性は、自信と自立に満ちた存在です。ベッドルームから都会へ、日常から祝祭へ──ルールに縛られず、どの側面を見せるかを自ら選ぶ自由を謳歌する。その姿は、親密さを抱えながらもグローバルな視線を持つ現代女性像そのものです。
©DOLCE&GABBANA
ドルチェ＆ガッバーナが見せたのは、親密さと都会性、パワーと誘惑を自在に横断するファッションの可能性。それは今シーズンのミラノで最もモード的な挑発のひとつでした。
©DOLCE&GABBANA
©DOLCE&GABBANA
©DOLCE&GABBANA
©DOLCE&GABBANA
お問い合わせ：
ドルチェ＆ガッバーナ ジャパン
電話 : 03-6833-6099
www.dolcegabbana.com