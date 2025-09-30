スヌーピーの刺しゅうデザイン入り！「ROOTOTE」のパデッドシリーズで秋冬コーデの準備を始めよう
トートバッグ専門ブランド「ROOTOTE(ルートート)」から、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のデザインがあしらわれた新作バッグが登場。秋冬のコーディネートにぴったりなので、いち早く取り入れたい！
【画像】他のカラーやデザインをもっと見る
新登場したのは、フカフカと触り心地のよいPadded(パデッド)シリーズの4型。
スマホと小さな財布、リップにハンカチと、最低限の荷物だけを持ち歩きたいときに便利な「baby roo」(4180円)は、ふわふわのハンドル付き。
両手を自由に使いたいときにサッと背負うことのできる「CEOROO」(8580円)は、スヌーピーがデザインされたハンドルがよきアクセントに。
ボストンバッグのようなフォルムの「MEDIUM」(7150円)は、収納力抜群！A4サイズの書類や雑誌もすっぽり収まる頼もしいバッグ。
MEDIUMよりひとまわり小さい「DELI」(5940円)は、軽快に動きまわりたい日に最適。A5サイズのノートにスマホ、ドリンク、財布をすっきり収納できる。
いずれも、シワ加工で風合いのあるマットなブラックとベージュ、光沢のあるシャイニーブラックとシャイニーシルバーの4色展開。
以上のアイテムは「ROOTOTE」各店舗とオンラインショップ、「PEANUTS」のグッズをそろえるオフィシャルショップ「スヌーピータウンショップ」にて販売中。「ROOTOTE」のオンラインショップでは色によって在庫のないものも出始めているので、見つけたら即買いがおすすめ。
「PEANUTS」と「ROOTOTE」のコラボバッグは、今回紹介したPaddedシリーズのほか、トレンドのメタリックシリーズも好評発売中。どちらのシリーズも秋冬コーデのアクセントにうってつけなので、ぜひ取り入れてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
