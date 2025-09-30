一軒の立ち寿司から始まり、2025年10月で42年目を迎えるスシローに、鮪の王様“本鮪”の中とろが税込120円〜で登場。

さらに、店内での手巻きや漬けなど、ひと手間をかけたメニューも期間限定で楽しめます☆

期間：2025年10月1日（水）〜

販売店舗：全国のスシロー

※店舗によって価格が異なります

※「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では取扱いがありません

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、持ち帰りを実施していません

※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できます

一軒の立ち寿司から始まったスシローは、創業時から鮪へのこだわりを今も受け継ぎ、42年目も「すしに真っすぐ！」を掲げています！

2025年10月に42年目の期を迎えるなか、2025年10月1日〜10月13日までの期間、鮪の王様“本鮪”の中とろが税込120円〜登場。

お手頃価格で堪能できる、絶好の機会です☆

また、同日より店内での“手巻き”や“漬け”、“炙り”などのひと手間をかけたメニューも多数登場。

うまさにこだわり、スシローが自信をもって提供されるメニューが勢揃いします！

本鮪中とろ

販売期間：2025年10月1日（水）〜10月13日（月・祝）

価格：120円(税込)〜

2025年10月1日〜10月13日まで「本鮪中とろ」がお得な税込120円〜でラインナップ。

香りと旨み、口の中でとろける脂を楽しめます☆

販売期間：2025年10月1日（水）〜

価格：260円(税込)〜

※手巻きのため、提供時の形状等が異なる場合があります

「本鮪中とろ」がお得な期間にあわせて、まぐろや〆さばなど13種類の具材を店内で手巻きした「スシロー海鮮巻き重ね（秋）」が登場。

店内で手巻きするひと手間で、美味しさにこだわっています。

厳選まぐろ赤身 煮切り醤油漬け

販売期間：2025年10月1日（水）〜

価格：180円(税込)〜

※通常販売メニューです

店内にてオリジナルの煮切り醤油で漬けることで、ネタの旨みを引き出した「厳選まぐろ赤身 煮切り醤油漬け」

“漬け”のひと手間が美味しさの秘訣です。

活〆真鯛 煮切り醤油漬け

販売期間：2025年10月1日（水）〜

価格：260円(税込)〜

※通常販売メニューです

オリジナルの煮切り醤油を使った“漬け”には、活〆真鯛も登場。

ネタの美味しさが引き出された、味わい深い一品です！

天然鮪ねぎとろと塩こんぶ手巻

販売期間：2025年10月1日（水）〜

価格：360円(税込)〜

※通常販売メニューです

店内で手巻きするこだわりメニューには「天然鮪ねぎとろと塩こんぶ手巻」も。

有明海産の一番摘みの海苔に、天然鮪のねぎとろを掛け合わせた贅沢なメニューです。

本ずわい蟹と天然鮪ねぎとろ手巻

販売期間：2025年10月1日（水）〜

価格：360円(税込)〜

※通常販売商品です

本ずわい蟹と天然鮪ねぎとろを組み合せた、贅沢な手巻き。

海苔は、有明海産の一番摘みが使用されています。

炙り赤えびバター醤油

販売期間：2025年10月1日（水）〜

価格：200円(税込)〜

※通常販売メニューです

バター醤油を使った創作すし「炙り赤えびバター醤油」が新たに登場。

赤えびをバター＆醤油とともに炙るひと手間で、ネタの旨みに焦げたバター醤油の香りやバターのコクが一体化しています。

味も食べ応えも大満足の一皿に仕上げられた一皿です。

炙り牡蠣バター醤油

販売期間：2025年10月1日（水）〜

価格：360円(税込)〜

※通常販売メニューです

バター醤油を使い、炙るひと手間を加えたメニューには「炙り牡蠣バター醤油」もラインナップ。

炙ることでネタの旨みが凝縮され、バター醤油の味わいと一つになった美味しさが楽しめます！

炙りまるごと帆立バター醤油

販売期間：2025年10月1日（水）〜

価格：250円(税込)〜

販売予定総数：55万食 ※販売予定総数が完売次第終了

丸ごとのホタテを、バター醤油と一緒に炙った「炙りまるごと帆立バター醤油」

焦げたバター醤油が香り、ネタの旨みとバターのコクが一体化することで、大満足の美味しさを引き出します。

とろかつお

価格：120円(税込)〜

※通常販売メニューです

選別されて脂のりが良い「とろかつお」

一本釣りにしたかつおを使い、出刃で脂のりを選別しています！

北海道産さんま

販売期間：2025年10月1日（水）〜

価格：180円(税込)〜

※通常販売メニューです

秋の味覚ともいえる「北海道産さんま」も2025年10月1日より登場。

お手頃価格で、旬の味を堪能できます☆

鮪の王様「本鮪」の中とろをお手頃価格で楽しめるほか、ひと手間かけた新メニューも登場。

スシローの期間限定でお得に楽しめる「本鮪中とろ」ほか、2025年10月1日より登場する新作メニューの紹介でした！

