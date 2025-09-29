Stray Kidsリノが大阪旅行を報告！大量の旅行写真にファン歓喜！「大阪来てくれて嬉しい！」
Stray KidsのLee Know（リノ）が自身のInstagramを更新。大阪旅行のプライベート写真を複数枚公開した。
リノは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンをはじめ、大阪の街中や飲食店を訪れた様子の写真をアップ。他にもユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた写真も投稿しており、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」「ミニオン・パーク」といった人気エリアを満喫した様子や同パークで人気の「バタービール」のカットも添えられている。
この投稿にファンからは「日本を好きでいてくれてありがとう」「たくさん写真シェアありがとう♡」「大阪来てくれてありがとう」などの温かいコメントが寄せられ、日本のファンたちからも嬉しい反響が見られた。
リノは、韓国の人気アイドルグループStray Kidsのメンバーとして知られる。今回の投稿もファンとの距離を近づけるものとなっている。
