手もみセラピストの音琶麗菜氏がポイントを整理！負担を抑える押し方『【高血圧】薬を使わず、食事や運動の習慣も変えずに血圧がスルスル下がった方法！即効性あり！』
YouTube動画『【高血圧】薬を使わず、食事や運動の習慣も変えずに血圧がスルスル下がった方法！即効性あり！』で手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、自宅で続けやすい「手もみセラピー」について語った。音琶氏は「手のひらを押した直後に、血圧は30くらい下がります」と体験を紹介し、薬に頼りたくない人にも取り入れやすいと伝えている。
短期の変化だけでなく、安定を目指すなら最低1週間の継続を勧める姿勢が一貫している。動画内では、170あった血圧が1週間で130まで下がったという体験も紹介され、腰や肩のこわばり、むくみの悩みを抱える人にも役立つ可能性が示される。
手順は明快だ。腎臓・間脳・背骨下部という3つの反射区に注目し、各所を7秒×3回を目安にしっかり押す。押す位置は、腎臓の反射区が手のひら中央寄り、間脳の反射区が親指の指紋の中央付近、背骨下部の反射区が親指の付け根の下側にあたる。強さは無理のない範囲で、へこみやビリビリ感が指標になり得ると説明する。
続けるコツとしては、押すタイミングを固定しないことが挙げられる。食前後の縛りはなく、気づいた時に行えばよい。1日3～5回、こまめな水分補給を意識しながら進めると、体のめぐりを意識しやすい。継続者の中には腰のつらさが軽くなったと感じた例もあり、セルフケアとしての手触りが伝わる構成だ。
さらに詳しい位置の目安や手の当て方、指を痛めない押し方の工夫が丁寧に語られているため、初めてでも取り組みやすい。本編は、血圧の数値が気になる人や日々のこわばりに悩む人にとって、試し方のイメージが湧く内容である。
手もみセラピストの音琶麗菜です^_^たった７秒！誰でも簡単！手のひらを押すだけの健康法「いつでも、どこでも、手もみセラピー」を提供しています。この手もみセラピーが、あなたの元気のお役に立ちますように☆