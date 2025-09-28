¡ÈÎ¹¥É¥ë¡ÉÊâ¤ê¤¨¤³¤¬ÂçÄ²¤¬¤ó¸øÉ½¡¡°å»Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡ÖÎÞ¤¬¥Ý¥í¥Ý¥í¡×¤â¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡¡Éã¡¢·»¤âÆ±¤¸ÉÂ·Ð¸³
¡¡94¥«¹ñ¤òÎ¹¤·¤¿¡ÈÎ¹¥É¥ë¡É¤Çºî²È¤ÎÊâ¤ê¤¨¤³¡Ê44¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂçÄ²¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿·¤·¤¤Î¹¤ÎÊó¹ð¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¹Ô¤Àè¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡ØÂçÄ²´â¥Ä¥¢¡¼¡Ù¡×¤Èµ¤·¡¢¡ÖÂçÄ²¸¡ºº¤Ç¼è¤Ã¤¿6¤Ä¤Î¥Ý¥ê¡¼¥×¤Î¤¦¤Á¡¢2¥»¥ó¥ÁÂç¤Î¤ä¤Ä¤¬¡ÚÉå¤Ã¤¿ÃËÇß¡Û¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÉÂÍý·ë²Ì¤¬±ä¤Ó¤¿»þÅÀ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï²ø¤·¤¤¤¾¡×¤ÈÍ½´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ·ë²Ì¤Ï¡Ä¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ØÂçÄ²´â¡Ù¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÂçÄ²¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°å»Õ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï»Ã¤¯ÊòÁ³¤È¤·¤ÆÎÞ¤¬¥Ý¥í¥Ý¥í°î¤ì¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Éã¤â·»¤âÂçÄ²´â¤È¤¤¤¦Æ±¤¸¥ë¡¼¥È¤òÎ¹¤·¤Æ¡¢º£¤Ï¸µµ¤¤Ëµ¢´ÔºÑ¤ß¡×¤ÈÉã¤â·»¤âÆ±¤¸ÉÂµ¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»ä¤â¤¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ê½Ñ¤Þ¤Ç¤Ï°é»ù¤â»Å»ö¤â¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤³¤Ê¤·¤Ä¤Ä¡¢ÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê¤òÎ¹¤Î²ÙÂ¤¤ê´¶³Ð¤Ç¡£¡ØÂç¾æÉ×¡¢Âç¾æÉ×¡Ù¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦Î¹¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿´ó¤êÆ»¡£¼¡¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡2014Ç¯¤ËÂæÏÑ¿Í¤Î²ñ¼Ò°÷ÃËÀ¤È·ëº§¡£15Ç¯¤ËÂè1»Ò½÷»ù¡¢16Ç¯¤ËÂè2»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¡£17Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£
¡¡14Ç¯¤Ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦°ì¼þËÜ¡Ö¥Ö¥é¤ò¼Î¤ÆÎ¹¤Ë½Ð¤è¤¦¡ÁÉÏË³²µ½÷¤ÎÀ¤³¦°ì¼þÎ¹¹Ôµ¡Á¡×¤¬2020Ç¯¡¢½÷Í¥¡¦¿å¸¶´õ»Ò¼ç±é¤Ë¤è¤êHulu¤Ç¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¡£