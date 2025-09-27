【ルナソル】ホリデー限定コスメがかわいすぎる...冬に映える″きらめきカラー″を全色レポート！

トータルメイクアップブランド「LUNASOL（ルナソル）」から、色彩と輝きで魅せる幻想的な「LUNASOL 2025ホリデーコレクション」を2025年11月21日に限定発売します。

2025年ホリデーコレクションのテーマは、"Prismatic Labyrinth"。柔らかな色彩と輝きが交差するホリデーシーズンにぴったりのラインアップをすべて紹介します。

幻想的な輝きを放つホリデー感のあるコスメたち

"Prismatic Labyrinth"をテーマにした、今年のホリデーコレクション。25年11月21日の発売に先駆けて、10月1日から公式オンラインショップ、イセタン ビューティー コスメティックス（伊勢丹新宿店）、阪急うめだ本店、ISETAN BEAUTY online、HANKYU BEAUTY ONLINEで先行販売されます。

なお、先行販売するショップでは予約受付中、店頭予約は10月31日から開始です。

・アイカラーレーションN

異なる色相のカラーと輝きが感じられる4色セットのアイシャドウは、透明感のある奥行きを表現。幻想的な目もとを演出してくれます。

今回登場するアイカラーレーションNは2種類。どちらも限定カラーです。

「EX12 Mystic Merge（ミスティックマージ）」は、メタリック感のあるオレンジカラーや透明感のあるブルーが入ったアイシャドウ。

黄みと青みのカラーが1つのパレットに入っているので、両方を楽しみたい人にぴったりです。右下のグレージュが自然な陰影に仕上げてくれますよ。

「EX13 Golden Bouquet（ゴールデンブーケ）」は、パープルニュアンスのピンクやピンクゴールドのつやめきが華やかなカラー。ツヤ感のある仕上がりを楽しみたい人にぴったりです。

価格は各7700円。

・モノアイカラーレーション

偏光パールが入ったホリデー限定のモノアイカラーレーションは3種類。ホリデーシーズンにぴったりの輝きとカラーで、透明感がありながらも奥行きのある目もとを演出してくれる単色アイシャドウです。

「EX12 Crystal Fragment（クリスタルフラグメント）」は、透明感のあるホワイトに、ピンクパールがきらめき感と透明感を引き立ててくれます。

そして「EX13 Innocent Breath（イノセントブレス）」は、青みのあるラベンダーがベースとなったカラーです。ブルーやグリーンのパール感で華やかな印象に。

一方の「EX14 Topaz Reflet（トパーズルフレ）」は、オレンジブラウンにゴールドやグリーンのパールが入ったカラー。華やかさがありながらも、肌なじみの良い色みです。

価格は各3520円。

他のリップと合わせたくなるアイテムも

・イルミネイティングリップオイル

繊細できらめきのあるパールがたっぷり入ったリップオイル。軽やかに塗ることができ、うるおい感に満ちた立体的な口もとを演出してくれます。

イルミネイティングリップオイルは3種類。

「EX01 Unicorn Tail（ユニコーンテイル）」は、ほんのりピンク感のあるホワイトに、グリーンやピンクのパールがきらめくカラー。単色使いだとそこまで主張しない色みなので、他のリップカラーと合わせると良さそう。

一方の「EX02 Mauve Smoke（モーヴスモーク）」は、グレイッシュなベージュがひそんだピンクカラーにバイオレットのつやめきをプラス。主張しすぎず使いやすいカラーです。

そして「EX03 Night Viola（ナイトヴィオラ）」は、パープルピンクのカラーにブルーのパール感がきらめくカラー。先ほどの2色と比べて大きいパールで華やかさがあります。

青み感が欲しい人におすすめ。他のリップを使ったときに、もう少し青みを足したいときにぴったりです。

価格は各3520円。

・カラーリンググレイズ

冬の冷たい空気で、ほんのり頬がピンク色に染まったようなカラーのチーク。

血色感と透明感を引き立たせるラベンダーピンクのチークカラーと、しっとりとつやめき立体感を際立てるピンクオークルのハイライトカラーがセットになっています。

左側のチークカラーは青みのあるピンクですが、肌がぽわっと染まったような仕上がりでイエベの記者でも使いやすい色みでした。

細かいパールがたっぷりなので、つやっと華やかさも感じられる仕上がりに。

価格は6820円です。

・ラディアントスティックN

みずみずしくツヤめくスティックタイプのハイライト「ラディアントスティックN」に限定色が登場します。

冬の寒空の下で内側からにじむようなピュアな血色感を演出してくれる「EX01 Snow Blush（スノーブラッシュ）」。

ピンクやゴールドのきらめきで、あたたかみのある血色感を演出。しっとり感が持続して、うるおいをキープしてくれます。

価格は4950円です。

偏光パールなどがたっぷり使われて、いつものコレクションよりきらめき感がプラスされたルナソルのホリデー限定コスメたち。寒さを感じる冬に頬がピンク色に染まるような色みや華やかさが欲しいときにうれしいアイテムが揃っています。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ