足腰の状態が悪化して自由に動けなくなってしまったワンコのために、車椅子を用意したら…？初めて車椅子に乗った時の様子が感動を呼び、投稿は記事執筆時点で2万回再生を突破。「『やっほーい』って感じ！」「本当に良かったね」といった声が寄せられています。

【動画：11歳目前で足が悪くなってしまった老犬→初めて『車椅子』に挑戦した結果…『涙あふれる光景』】

11歳を目前に足腰が悪くなってしまったワンコ

Instagramアカウント「kohake08030110」に投稿されたのは、ミニチュアダックスフンドの「琥珀」くんが初めて車椅子に乗った時の様子です。琥珀くんはもともと足腰が弱かったのですが、11歳を目前にさらに状態が悪化してしまったそう。

獣医さんに余計に筋力を低下させるリスクがあると言われて、一度は車椅子に頼らない方がよさそうだと考えた飼い主さん。しかし犬仲間たちが自由に歩き回る姿を羨ましそうに眺めている琥珀くんの表情を見て、車椅子の導入を決意したのだとか。

車椅子で走る姿に感動

車椅子に初めて乗った時には、琥珀くんの新たな挑戦を応援しようと、家族みんなが集まって温かく見守っていたそうです。琥珀くんが車椅子を使いこなせるかどうかわからないうえにリスクも理解しているため、心配する気持ちが大きかったという飼い主さん。

ところが周囲の心配をよそに、琥珀くんは一生懸命に前足を動かして、車椅子で前へ前へと進み始めたそう。そのまま想像していた以上のスピードで移動し、なんと部屋の端まで一気に走り抜けたとか！

琥珀くんが車椅子で元気に走る姿は喜びにあふれていて、なんだか見ているこちらまで嬉しくなります。感動の瞬間は、多くの人に勇気や希望を与えてくれることとなりました。

この投稿には「素敵なご家族」「嬉しそうな姿に泣ける」「頑張ってるね！本当に凄い」「自由に動けるようになって良かったね」といったコメントが寄せられています。

どんどん車椅子を乗りこなせるように！

その後も琥珀くんは車椅子に乗る練習を続けており、どんどん上手に移動できるようになってきているそうです。やる気満々でトコトコと足を動かし、華麗なタップダンスを披露してくれることも。

そして琥珀くんが頑張っている様子を、飼い主さんはもちろん、弟分のMIX犬「あおい」くんも優しく見守ってくれているとのこと。これからも琥珀くんがご家族に支えられて、笑顔で元気に毎日を過ごせますように。

琥珀くんが前向きに頑張る尊い姿や、あおいくんやご家族との心温まる日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「kohake08030110」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kohake08030110」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。