2ÀéÇÜ¤Î¿åÆ»ÎÁ¤ò¸íÄ§¼ý¡¢¶ÌÌî»Ô¡¡1980±ß¤ò438Ëü±ß
¡¡²¬»³¸©¶ÌÌî»Ô¤Ï26Æü¡¢»ÔÆâ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÆþµï¼Ô1¿Í¤«¤é¡¢6·îÃæ½Ü¤«¤é7·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Î1¥«·î¤Î¿åÆ»ÎÁ¶â¤È²¼¿åÆ»»ÈÍÑÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢·×438Ëü5436±ß¤È¸í¤Ã¤Æ»»½Ð¤·¡¢Ä§¼ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜÍè¤Ï1980±ß¤À¤Ã¤¿¡£»Ô¤ÏÆþµï¼Ô¤Ë¼Õºá¤·¡¢¸íÄ§¼ýÊ¬¤òÊÖ´Ô¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È6·î¡¢Æþµï¼Ô¤Î¿åÆ»»ÈÍÑ³«»Ï¤ËÈ¼¤¤¡¢»Ô¿¦°÷¤¬¿åÆ»¥á¡¼¥¿¡¼¤Î¸ò´¹¤ä³«Àò¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÎÁ¶â¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë³«»Ï»Ø¿Ë¤ò¡Ö1¡×¤ÈÆþÎÏ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸í¤Ã¤Æ¸Å¤¤¥á¡¼¥¿¡¼¤ò¼è¤ê³°¤·¤¿ºÝ¤Î»Ø¿Ë¡Ö245¡×¤òÆþÎÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢9756Î©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤â¤Î»ÈÍÑÎÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ô·ÀÌó¤Î¸¡¿Ë°÷¤Ë¤è¤ë7·î¤Î¸¡¿Ë»þ¤Ë³ÎÇ§Ï³¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢°Û¾ï¤Ê»ÈÍÑÎÌ¤ä¶â³Û¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£·î22Æü¡¢Æþµï¼Ô¤«¤é400Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¶â³Û¤Ç¸ýºÂ¿¶ÂØ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»Ô¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ê¡¢È¯³Ð¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ï¡Ö²þ¤á¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ê¤É»öÌ³¤ÎÎ®¤ì¤ò¸«Ä¾¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£Æþµï¼Ô¤Ë¤ÏÍøÂ©¤ËÁêÅö¤¹¤ëÃÙ±äÂ»³²¶â5764±ß¤â»ÙÊ§¤¦¡£