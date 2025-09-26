¡ÚCLLENN100ºý50¡óOFF¥¯ー¥Ý¥óÇÛÉÕ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§9·î26Æü～9·î29Æü23»þ59Ê¬

¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û

¡¡NTT¥½¥ë¥Þー¥ì¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁí¹çÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥â¥¢¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖCLLENN100ºý50¡óOFF¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤òÇÛÉÕ¤¹¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò9·î26Æü¤«¤é9·î29Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£

¡¡ËÜ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢CLLENN¤Î¡Öº£¤«¤é¡¢¿ÆÍ§¤ä¤á¤è¤¦¤«¡£～Éå¤ì±ïÆ±Î½¤Ï´Å¤¤²÷³Ú¤Ç»ä¤ò²õ¤¹～¡×¡¢¡Ö°­Ëâ¤À¤Ã¤¿·¯¤¿¤Á¤Ø ¡×¡¢ ¡ÖÎ¥º§¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢Îä¹óµ³»Î¤ÎÃ¶Æá¤µ¤Þ¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡¢¡ÖÀ±¤ÎÀ»¿Í ～ÄÉÊü¤µ¤ì¤¿ÃË¤ÎÀ»½÷～¡×¤Ê¤É¤ÎÂÐ¾ÝºîÉÊ100ºý¤Þ¤Ç¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤­¤ë50¡ó¥ª¥Õ¥¯ー¥Ý¥ó¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¡£

¡¡ÂÐ¾ÝºîÉÊ¤ä³ÍÆÀÊýË¡¤Ê¤É¤Ï¡¢¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤ò»²¾È¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£

¡ÖÎ¥º§¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢Îä¹óµ³»Î¤ÎÃ¶Æá¤µ¤Þ¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤Î¥Úー¥¸

¢¢°ìÈÌ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸

¡Öº£¤«¤é¡¢¿ÆÍ§¤ä¤á¤è¤¦¤«¡£～Éå¤ì±ïÆ±Î½¤Ï´Å¤¤²÷³Ú¤Ç»ä¤ò²õ¤¹～¡×¤Î¥Úー¥¸

¢¢TL¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸

¡ÖÀ±¤ÎÀ»¿Í ～ÄÉÊü¤µ¤ì¤¿ÃË¤ÎÀ»½÷～¡×¤Î¥Úー¥¸

¢¢BL¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸