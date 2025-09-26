¥³¥Ã¥¯¥·ー¥â¥¢¡¢CLLENN¥ìー¥Ù¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬50¡óOFF¤Ë¤Ê¤ë¥¯ー¥Ý¥óÇÛÉÕ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ
¡¡NTT¥½¥ë¥Þー¥ì¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁí¹çÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥â¥¢¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖCLLENN100ºý50¡óOFF¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤òÇÛÉÕ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò9·î26Æü¤«¤é9·î29Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢CLLENN¤Î¡Öº£¤«¤é¡¢¿ÆÍ§¤ä¤á¤è¤¦¤«¡£～Éå¤ì±ïÆ±Î½¤Ï´Å¤¤²÷³Ú¤Ç»ä¤ò²õ¤¹～¡×¡¢¡Ö°Ëâ¤À¤Ã¤¿·¯¤¿¤Á¤Ø ¡×¡¢ ¡ÖÎ¥º§¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢Îä¹óµ³»Î¤ÎÃ¶Æá¤µ¤Þ¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡¢¡ÖÀ±¤ÎÀ»¿Í ～ÄÉÊü¤µ¤ì¤¿ÃË¤ÎÀ»½÷～¡×¤Ê¤É¤ÎÂÐ¾ÝºîÉÊ100ºý¤Þ¤Ç¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë50¡ó¥ª¥Õ¥¯ー¥Ý¥ó¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾ÝºîÉÊ¤ä³ÍÆÀÊýË¡¤Ê¤É¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤ò»²¾È¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
