手もみセラピストの音琶麗菜氏が指南！『【最新版】生理不順、生理がこないときは、簡単手もみセラピーで対処！』焦りに寄り添うやさしい手順
「【最新版】生理不順、生理がこないときは、簡単手もみセラピーで対処！」と題した動画で、手もみセラピストの音琶麗菜氏が、生理のリズムに不安を抱える人に向けて、自宅で取り入れやすい手もみセラピーを紹介した。冒頭で音琶氏は「生理が来なくて困っている方、生理が早く来てほしいと思っている方に向けてお伝えします」と述べている。
本編は、以前の人気回をもとにしたリメイク版であり、最新の手順に整理されている。音琶氏は、生理の遅れにはホルモンバランスの乱れやストレスが関わりやすいと説明し、3か所の反射区を順に押して日常のセルフケアとして取り入れる方法を示した。
最初に示されたのは、両手の親指先端にある「大脳の反射区」。人差し指の第2関節を使い、軽く位置をずらしながらまんべんなく押していくやり方が丁寧に実演された。左右の親指で脳の働きへの対応が異なるという前提を踏まえ、リズムを取りやすいカウントも添えられている。
次に、親指の腹中央にある「間脳の反射区」へ移る。膨らみの頂点付近を第2関節で当てて押す手の形や、繰り返し回数の目安がわかりやすく示された。指の当て方を少し調整すると感覚がつかみやすいというコツも案内。
3つ目は、手首の小さな骨の下あたりにある「卵巣の反射区」。親指の腹全体で垂直に押すのが基本だが、押しにくい場合は手首の向きを返して押す代替方法も案内された。無理のない範囲で続けやすい形を選ぶことを重視している。
押す強さや角度は、映像の手元アップとカウントに合わせると感覚がつかみやすい。動作のリズムを知りたい人は本編の実演を確認してほしい。本編は、生理のリズムに悩む人にとって、日常のセルフケアを考える上で有用な指針となるはずだ。
