『あんぱん』のぶ役の今田美桜から『ばけばけ』トキ役の髙石あかりへの「バトンタッチセレモニー」が、NHK大阪放送局にて開催された。

9月26日に最終回を迎えるNHK連続テレビ小説『あんぱん』。続けて、連続テレビ小説第113作目『ばけばけ』が9月29日よりスタートする。

半年間、のぶとして『あんぱん』を彩った今田は「いよいよ終わってしまうというさみしさがありますが、半年間『あんぱん』の世界をみなさんに見守っていただき、ここまでくることができました。本当に感謝しております。あと3日ですが、最後まで嵩とのぶを温かく見守っていただけたらうれしいです」と、最終回に向けて思いを語った。

一方で新たに朝ドラヒロインを務める髙石は、「今日のバトンタッチセレモニーを迎えられて本当にうれしいです。数カ月撮影をしていてスタッフの皆さんがとにかくあたたかくて『こんなに現場って楽しくっていいんだっけ』と思えるような毎日を送っています。それが見てくれる皆さんにしっかり伝わればうれしいです」と放送開始に向けた決意を述べた。

恒例の「プレゼント交換」も実施。今田から髙石へは舞台地・高知県の伝統工芸「土佐凧」が贈られた。『ばけばけ』に欠かせない“しじみ汁”が墨線で描かれ、魔除けを意味する赤色が鮮やかにあしらわれた特注品だ。髙石は「しじみ汁は第1話から作品の重要なアイテムなのでうれしいです。魔よけ効果があるということで、撮影スタジオの前にしっかり貼っておきたいなと思います」と笑顔を見せた。

また髙石から今田へは、舞台地・島根県松江市の伝統工芸「八雲塗の手鏡」と「宍道湖産のしじみ」をプレゼント。手鏡には「美しい桜」にちなみ、今田の名前に合わせた柄が描かれており、髙石自らが工房で色を選び名入れした特別仕様だという。今田は「しじみが大好きなのでうれしいです。何よりも、撮影でお忙しいなか手鏡に手描きしていただいて……大切に使わせていただきます」と感謝を伝えた。

セレモニーの最後には、今田から髙石へとバトンが渡され、連続テレビ小説の新たな歴史が引き継がれた。

（文＝リアルサウンド編集部）