AZのウーター・ゴーズが、フェイエノールト上田綺世、渡辺剛に悪質行為

オランダ1部フェイエノールトは現地時間9月21日にエールディヴィジ第5節でAZと対戦し、3-3で引き分けた。

開幕4連勝がストップする結果となったなかで、AZのオランダ人DFウーター・ゴーズがフェイエノールトのFW上田綺世、DF渡辺剛の両日本人選手に対して執拗に悪質行為を繰り返し、批判を浴びている。オランダメディア「voetbalzone.」が報じた。

レポートによれば、ゴーズはフェイエノールトとの試合中に「渡辺剛をつねったり、上田綺世の背中を殴る」といった愚行を繰り返していたという。解説者として現地スポーツチャンネルに出演した元AZのFWケネス・ペレス氏は「彼の行動は時々、本当に不必要だ」と苦言を呈す。さらに「彼は賢いのかもしれない。つねったり、少し叩くくらいならペナルティーは与えられない。ただ、私はこういったプレーはやめろとアドバイスしたい。そうでなければみんなから嫌われる。誰も彼を好きにならない」と振る舞いを改めるように忠告した。

また、現役時代にフェイエノールトで活躍した元オランダ代表FWピエール・ファン・ホーイドンク氏も「彼はエールディヴィジ全体で最も卑劣な選手」と厳しく批判。「選手なら蹴られたりすることも仕方ない。それもゲームの一部だ。だが、彼のやり方は勝利へのメンタリティーとな全く関係ない」とゴーズの行動はスポーツマンシップに欠けたものだと指摘していた。

ゴーズの行動はフェイエノールトの選手たちを苛立たせ、ハーフタイムには乱闘騒ぎも起きたという。SNS上でもファンから非難のコメントが相次ぐなど、物議を醸している。（FOOTBALL ZONE編集部）