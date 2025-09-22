「髪切った？」は脈あり？男性が本命女性にだけ見せる“気づき”のサイン
「髪切った？」とサラッと気づいてくれる男性。普段、他人の髪型なんてスルーしがちな男性が敏感なのは、本命サインかもしれません。さらに最近では、LINEのアイコンやSNS投稿のちょっとした変化に気づくのも脈あり行動のひとつ。そこで今回は、そんな男性が本命女性にだけ見せる“気づき”のサインを解説します。
小さな変化に敏感なのは特別視しているから
前髪数センチの違いやカラーのトーンまで気づくのは、普段から本命であるあなたをしっかり見ている証拠。日頃からあなたのことを「無意識に観察」しているからこそ、細かい変化をスルーできないんです。
褒め言葉を添えるなら本命度アップ
「髪切った？似合ってるね」「その色いい感じだね」と褒め言葉が自然についてきたら、脈あり度はさらに高め。単に気づくだけじゃなく、プラスの感情を伝えたい気持ちが強い証拠です。まさに本命女性にしか見せない態度でしょう。
SNSやLINEの変化にも反応する
アイコンを変えたときに「新しい写真いいね」と言ってきたり、ストーリーのちょっとした投稿に反応してくれるのも脈ありサイン。興味のない相手のSNSはスルーしがちなのに、あなたにだけ敏感なのは「いつも気にしてる」証拠です。
髪型にせよ、SNSにせよ、小さな変化に気づいてくれる男性は“日常的にあなたを意識している”ということ。特にファッションなどに無頓着な男性がちょっとした外見の変化に反応してくれるなら、それは隠しきれない恋心のサインかもしれませんよ。
