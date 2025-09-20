¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î²»ÇÊÎïºÚ»á¤¬¥Ê¥Ó¡ª¿©¸å¥±¥¢¤Î¿·»ëÅÀ¡Ö¡Ú3¤«·î¤Çー15㎏¡Û¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¾¡¼ê¤ËÁé¤»¤ëÊýË¡¡ª¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤äÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤â¡ª¡×
¡Ö¡Ú3¤«·î¤Çー15㎏¡Û¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¾¡¼ê¤ËÁé¤»¤ëÊýË¡¡ª¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤äÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤â¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡¦²»ÇÊÎïºÚ»á¤¬¡¢¼«Âð¤ÇÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ôー¤Î¼ÂÁ©Ë¡¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£±¿Æ°¤¬Æñ¤·¤¤¿Í¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤òÁ°ÃÖ¤¤·¡¢Ëè¿©¸å¤Ë¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò²¡¤¹¥ëー¥Æ¥£¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÉÑÅÙ¤È¤·¤Æ¡¢ÍýÁÛ¤Ï1Æü3²ó¡¢Æñ¤·¤±¤ì¤ÐÌë¤Î¤ß¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¡¢·ÑÂ³¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¹½À®¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¿©¸å¤Ë¹Ô¤¦ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤¦Â¦ÌÌ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢²¡¤¹¾ì½ê¤ò3¤Ä¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Öç¹Â¡¤ÎÈ¿¼Í¶è¡×¡Ö½½Æó»ØÄ²¤ÎÈ¿¼Í¶è¡×¡Ö¾®Ä²¤ÎÈ¿¼Í¶è¡×¤Î3¤«½ê¤Ç¤¢¤ë¡£³ÆÈ¿¼Í¶è¤Ï1¤«½ê7ÉÃ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê°µ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤ò1¥»¥Ã¥È¤È¤·¡¢3²ó～5²ó¤òÌÜ°Â¤Ë¹Ô¤¦¡£¤³¤ì¤ò1Æü¤Ë3²ó～5²ó¼ÂÁ©¤¹¤ë¥ê¥º¥à¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¡£²¡¤¹ºÝ¤Ï¡¢¼ê¤¬¹Å¤¤¤È´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢»öÁ°¤Ë¼ê¤Î¤Ò¤éÁ´ÂÎ¤ò²¹¤á¤Æ¤Û¤°¤¹½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢»É·ã¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²¡¤·Êý¤Î¥³¥Ä¤â¶ñÂÎÅª¤Ç¤¢¤ë¡£¿âÄ¾¤Ë°µ¤ò¤«¤±¤ë¡¢º¸±¦¤É¤Á¤é¤Î¼ê¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤¦¡¢ÄË¤ß¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¤ÏÎÏ²Ã¸º¤òÄ´À°¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜ¤òÃúÇ«¤Ë²¡¤µ¤¨¤ë¡£¾®Ä²¤ÎÈ¿¼Í¶è¤ÏÈÏ°Ï¤¬¹¤¤¤¿¤á¡¢±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä°ÌÃÖ¤ò¤º¤é¤·¡¢ºÇ¤âÅ¬¤·¤¿°ÌÃÖ¤òÃµ¤¹¹©É×¤â¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¿©¸å¤Ë¹Ô¤¦°ÕµÁ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¿©»ö¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÂ³¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Áí¤¸¤Æ¡¢¼ê½ç¤ÏÃ±½ã¤ÇºÆ¸½¤·¤ä¤¹¤¤¡£¿ôÆü¤Ç·ëÏÀ¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤Þ¤ï¤ê¤ÎÊÑ²½¤Ê¤ÉÆü¾ï¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¡£¼ÂºÝ¤Î¼ê¤ÎÃÖ¤Êý¤ä°µ¤ÎÊý¸þ¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤ÎÆ°¤¤ÏÆ°²è¤Î¼ê¸µ±ÇÁü¤¬Íý²ò¤ò½õ¤±¤ë¤Ï¤º¤À¡£ËÜÊÔ¤Ï¡¢±¿Æ°¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¿Í¤ä¿©¸å¥±¥¢¤ò½¬´·²½¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£
